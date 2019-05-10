В Новосибирске нашли пропавшую 7-летнюю девочку, которая не вернулась с прогулки

О благополучном завершении поисков сообщили волонтёры

Сейчас с ребёнком работают сотрудники полиции — они выясняют, где девочка была всю ночь
Сейчас с ребёнком работают сотрудники полиции — они выясняют, где девочка была всю ночь

В Новосибирске завершились поиски 7-летней девочки, которая накануне днём ушла на прогулку и исчезла.


«Добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" обнаружили девочку сегодня утром недалеко от того места, где она пропала. На месте сейчас с девочкой работают оперативные сотрудники», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.


Она уточнила, что участники поиска встретили девочку на улице. 


«Сейчас стоит вопрос, откуда она шла, <…> где она находилась всё это время, но это задача уже не поискового отряда, это уже задача сотрудников полиции, ПДН», — добавила Алеся Яблонских.


7-летняя девочка пропала в Калининском районе — вчера днём она ушла на прогулку, но домой не вернулась. Десятки волонтёров искали ребёнка всю ночь. НГС следил за поисками в режиме онлайн.

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