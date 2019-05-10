Велосипедист со скальпелем напал на двух прохожих в лесу

Происшествие случилось в лесу — велосипедист подошёл к женщинам со скальпелем и начал требовать у них деньги

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в нападении на двух женщин в лесу.







Происшествие случилось вечером 9 мая в СНТ «Обские зори» возле поселка Краснообск, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





Велосипедист напал на двух дачниц, которые гуляли по лесу.







«К ним на велосипеде подъехал неизвестный мужчина, который, угрожая металлическим предметом, потребовал отдать ему деньги. Одна из женщин стала громко звать на помощь. Увидев на лесной тропинке двух молодых людей, поспешивших на помощь, злоумышленник был вынужден скрыться с места преступления», — описали ситуацию в областной полиции.







После того как сообщение об этом происшествии поступило в полицию, её сотрудники выяснили приметы подозреваемого и задержали его.







В пресс-службе уточнили, что задержанному 68 лет — он живёт на территории садового общества. Полицейские выяснили, что на дачниц подозреваемый напал со скальпелем.







«Как пояснил мужчина, деньги ему были нужны для приобретения спиртного», — сообщили в МВД, добавив, что полиция возбудила уголовное дело.





На этой неделе ещё одно похожее происшествие случилось во взрослой поликлинике микрорайона «ОбьГЭС» – посетительница зашла в кабинет врача с ножом и забрала у него 200 рублей. В тот же день её задержали полицейские.