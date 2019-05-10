Большой бада-бум: смотрим фото салютов в честь Дня победы со всей России

Салют в Тюмени смотрелся особенно эффектно на фоне красиво подсвеченного Моста Влюбленных





День победы в России по традиции закончился впечатляющими (и не очень) салютами — в некоторых городах в воздух разрядили стоимость добротной новенькой иномарки. В свете фейерверков обыденные городские пейзажи обрели торжественный и таинственный вид. Посмотрите, какими увидели праздничные залпы фотографы Сети городских порталов по всей стране.









Древний город Ярославль особенно эпично смотрится в свете грандиозных вспышек. Наши коллеги с ярославского портала 76.ru пишут: желающих посмотреть салют было так много, что по его окончании на улицах образовалась пробка из людей.









Городам с красивыми набережными вообще крупно повезло — вблизи воды салют выглядит в два раза красивее. Вот так запускали салют с реки Енисей в Красноярске. А вот как Красноярск провел День победы глазами наших коллег с NGS24.ru.









Набережная городского пруда в Екатеринбурге не такая грандиозная, как набережная Енисея. Зато здесь днем прошел еще один, природный салют — весь город засыпало крупным градом. Как Екатеринбург едва не утонул в День победы, но выстоял до конца, читайте в онлайн-репортаже E1.ru.









В Новосибирске главный салют запускали на площади Ленина. Посмотреть на него пришло множество людей, и даже сибирская прохлада, спустившаяся на город под вечер, им не помешала. Как главный город ученых в России праздновал День победы, читайте в онлайн-репортаже портала NGS.ru.









И снова набережная — на этот раз реки Двины, а это, как вы догадались, Архангельск. Символично, что за салютом в честь победы в войне архангелогородцы наблюдали с площади Мира. По традиции, ссылка на онлайн с Дня победы, который вел портал 29.ru.









В Самаре, изнывающей от не по-весеннему сильной жары, салют прогремел на площади Куйбышева. Просто посмотрите, какой он мощный и яркий (и почитайте онлайн с Дня победы от портала 63.ru).









В Тюмени праздничный салют запускали с набережной реки Туры. Зрелище так впечатлило тюменцев, что они обрушили мобильный интернет, постя фотографии, пишут ребята с портала 72.ru. Вот их онлайн с Дня победы.









В Челябинске салют прошел под звуковое сопровождение множества сработавших автосигнализаций. Посмотреть на него пришли несколько тысяч человек, устроивших столпотворение на мосту через реку Миасс, пишет портал 74.ru. Вот их онлайн с Дня победы.









В Омске салют устроили на реке Иртыш. В этом году на него потратили в два раза больше денег, чем в прошлом — 3 млн рублей вместо 1,5. Зато запускали сразу с трех точек. Чтобы никто не упал в реку в давке, набережную Иртыша усеяли полицейскими. А вот каким День победы в Омске увидел портал NGS55.ru.









В Уфе салют устроили на площади Ленина. Что еще интересного было в День победы в республике Башкирия, читайте в онлайне портала Ufa1.ru.









И еще одна набережная — на этот раз в Волгограде. Этот салют получился одним из самых впечатляющих в нашей подборке. В столице воинской славы России по-другому быть не могло. Как город-герой отметил День победы, читайте в онлайне портала V1.ru.









В Нижнем Новгороде салют запускали на площади имени легендарных заступников города Минина и Пожарского. Как прошел День победы под стенами древнего кремля, следил онлайн портал NN.ru.









А в Перми салют на набережной реки Камы прошел впервые. Раньше его устраивали в районе Красных Казарм — старого, еще дореволюционного комплекса армейских зданий в центре города. Вот такой получился онлайн с Дня победы у портала 59.ru.









В самой южной точке нашего фоторепортажа, Ростове-на-Дону, салют устроили на Театральной площади. Надеемся, он сгладил конфуз, случившийся в День победы в донском городе Каменске-Шахтинском: там участникам «Бессмертного полка» пришлось форсировать огромную лужу, вставшую на их пути, пишет портал 161.ru.









Завершаем нашу подборку фото из Санкт-Петербурга. Как и положено истинному интеллигенту, город на Неве устроил салют скромный, но со вкусом. Как город, переживший страшнейшую блокаду XX века, праздновал День победы, читайте в онлайне наших коллег из «Фонтанки».





С днем победы, друзья! Мирного неба вам над головой.