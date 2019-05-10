Лето близко: в Новосибирске начали остывать батареи

Этот отопительный сезон оказался на 12 дней короче предыдущего

Уже в понедельник теплоэнергетики начнут готовиться к следующему отопительному сезону: они испытают трубы на прочность повышенным давлением

Сегодня в Новосибирске завершается отопительный сезон: он оказался на 12 дней короче предыдущего.







С утра в жилых домах и зданиях начали остывать батареи.





«Отключение отопления началось с 8:00. Сегодня планируем отключить всех абонентов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».





Постановление об окончании отопительного сезона с 10 мая подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





«Согласно нормативам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении пяти дней», – пояснили в пресс-центре мэрии.





Как подсчитали в «Сибирской генерирующей компании», этот отопительный сезон продлился 233 дня, то есть на 12 дней меньше, чем прошлый. Уже с понедельника, 13 мая, теплоэнергетики начнут испытывать тепловые сети на прочность повышенным давлением, а это значит, что новосибирцев ждут отключения горячей воды.





В СГК уточнили, что терпеть неудобства горожанам придётся не дольше 14 дней. «Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно», — добавили в компании.





Публикуем карту отключений горячей воды, предоставленную СГК:









