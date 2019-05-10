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В Новосибирске потерялась 7-летняя девочка — волонтёры объявили срочный сбор

Она ушла гулять и не вернулась

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Девочка не вернулась с прогулки

Фото: предоставлено Алесей Яблонских

Поздно ночью в пятницу, 10 мая, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 7-летней Алёны Лидейских, которая потерялась в Калининском районе.

«Девочка ушла гулять около часа дня. В девять часов вечера родные обнаружили её пропажу. Заявка к нам поступила от оперативных сотрудников ОВД Калининского района», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

НГС ведёт онлайн-репортаж с места поисков.

Александра Трофименко
Фото предоставлено Алесей Яблонских

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Александра Трофименко

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Пропал ребенокЛиза Алерт

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