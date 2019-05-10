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В Новосибирске потерялась 7-летняя девочка — волонтёры объявили срочный сбор

НГС ведёт онлайн-репортаж

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Девочка ушла из дома и не вернулась
Девочка ушла из дома и не вернулась


Поздно ночью в пятницу, 10 мая, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 7-летней Алёны Лидейских, которая потерялась в Калининском районе.


НГС ведёт онлайн-репортаж с места поисков ребёнка.


Несколько минут назад все подписчики рассылки от сотовой компании «Билайн» получили смс, что на место поисков требуются добровольцы. В Новосибирске это 866 человек.


«На данный момент на месте около 30 человек. На нескольких машинах ведётся патрулирование ближайших улиц. Наши "лисы" идут по задачам. В составе наших поисковых групп оперативные сотрудники ОВД Калининского района, вместе с которыми мы сейчас проводим данные поисковые мероприятия», — рассказала ситуацию на месте Алеся Яблонских.


На месте уже собираются добровольцы и поисковики отряда.


Есть несколько условий для участия в поисках. Одежда и обувь должны быть удобными и по погоде. Желательно иметь с собой фонари, скотч. Приветствуется наличие личного автомобиля и поисковых собак. Но самое важное — все желающие помочь найти девочку должны быть трезвы


Руководитель отряда объяснила, что сейчас главная задача — патрулировать окружающие районы, расклеивать ориентировки, осматривать ближайшие дома и подъезды. Работа идёт в содействии с полицией. 


«У ребёнка есть определённые проблемы в физическом развитии. На данный момент мы нашли место, где напечатать ориентировки. На месте уже находятся несколько экипажей, которые производят патрулирование» — пояснила Алеся Яблонских. 


«Девочка ушла гулять около часа дня. В девять часов вечера родные обнаружили её пропажу. Заявка к нам поступила от оперативных сотрудников ОВД Калининского района. Просили оказать помощь и содействие в поиске ребёнка», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.




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