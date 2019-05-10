В Новосибирске потерялась 7-летняя девочка — волонтёры объявили срочный сбор

Трансляция обновляется

Девочка ушла из дома и не вернулась





Поздно ночью в пятницу, 10 мая, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 7-летней Алёны Лидейских, которая потерялась в Калининском районе.







НГС ведёт онлайн-репортаж с места поисков ребёнка.





02:45

Несколько минут назад все подписчики рассылки от сотовой компании «Билайн» получили смс, что на место поисков требуются добровольцы. В Новосибирске это 866 человек.





02:40

«На данный момент на месте около 30 человек. На нескольких машинах ведётся патрулирование ближайших улиц. Наши "лисы" идут по задачам. В составе наших поисковых групп оперативные сотрудники ОВД Калининского района, вместе с которыми мы сейчас проводим данные поисковые мероприятия», — рассказала ситуацию на месте Алеся Яблонских.





02:24

На месте уже собираются добровольцы и поисковики отряда.





Есть несколько условий для участия в поисках. Одежда и обувь должны быть удобными и по погоде. Желательно иметь с собой фонари, скотч. Приветствуется наличие личного автомобиля и поисковых собак. Но самое важное — все желающие помочь найти девочку должны быть трезвы





02:13

Руководитель отряда объяснила, что сейчас главная задача — патрулировать окружающие районы, расклеивать ориентировки, осматривать ближайшие дома и подъезды. Работа идёт в содействии с полицией.





02:08

«У ребёнка есть определённые проблемы в физическом развитии. На данный момент мы нашли место, где напечатать ориентировки. На месте уже находятся несколько экипажей, которые производят патрулирование» — пояснила Алеся Яблонских.





02:04

«Девочка ушла гулять около часа дня. В девять часов вечера родные обнаружили её пропажу. Заявка к нам поступила от оперативных сотрудников ОВД Калининского района. Просили оказать помощь и содействие в поиске ребёнка», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.





02:00







