Новосибирец снял вспышку на Солнце (видео)

Это произошло абсолютно случайно

Астроном заснял, как из звезды вырывается облако плазмы
Астроном заснял, как из звезды вырывается облако плазмы

Новосибирский астроном-любитель Алексей Поляков смог заснять вспышку на Солнце, которая произошла в четверг, 9 мая.


«Я про вспышку не знал. Вытащил просто оборудование. О них же заранее нигде не узнаешь. Я вытащил во двор телескоп, начал снимать, и смотрю, что там уже всё в разгаре. Оказалось, что всё уже, на самом деле, случилось. Если бы я на 5 минут раньше вынес, я бы ещё больше застал. Но зато тот самый момент, когда облако плазмы вылетело, получилось снять. Очень эффектно получилось. Нечасто бывает, что практически в сторону кадра вылетает это вещество» — рассказал он корреспонденту НГС.


По словам Алексея, это была несильная вспышка. Так он тестировал новый телескоп.






«Это был тест нового солнечного телескопа, который я собрал. У меня был прошлый тоже самодельный, тоже очень крутую картинку давал. <…> А у этого за основу взят фильтр, который даёт нам очень классное качество детальное. Вообще таких фильтров, конкретно как вот этот, на Земле шесть штук» — пояснил он.


В середине апреля Алексей Поляков снял пролёт МКС на фоне Солнца.

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