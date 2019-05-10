Сотрудник МЧС пострадал на пожаре в Калининском районе

Его увезли на скорой

Мужчину доставили в больницу
Мужчину доставили в больницу

Поздно вечером в Калининском районе Новосибирска загорелись три частных дома. Один из пожарных пострадал во время тушения огня.


«Да, есть сообщение о том, что один пожарный передан для оказания скорой помощи», — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской службы 112.


Как сообщают очевидцы в социальных сетях сотрудник МЧС провалился в горящий дом. Пока о его состоянии ничего не известно.


«Дом был деревянный, обложен кирпичом. Когда дерево выгорело, стены начали разрушаться, и фронтон упал на пожарного. Коллеги его тут же унесли в скорую помощь без сознания, у возили его уже в сознании. От его коллег узнал, что у него перелом позвоночника, скорее всего», — рассказал очевидец пожара.



Сотрудник МЧС пострадал на пожаре в Калининском районе




Дома на улице Годовникова загорелись около 21:48. Пожар перекидывался с одного дома на другой. Люди вышли смотреть на праздничный салют, но заметили клубы чёрного дыма, который было видно из разных районов города.

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