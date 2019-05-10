Внезапно упал с мотоцикла: легенда российской журналистики Сергей Доренко погиб в Москве

Он скончался, не приходя в сознание

На место происшествия приехали сотрудники полиции
На место происшествия приехали сотрудники полиции


Известный российский журналист Сергей Доренко скончался сегодня в Москве в возрасте 59 лет. Он ехал на мотоцикле марки Triumph, но внезапно упал, в самом центре Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.


— Журналист двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, почувствовал себя плохо (скорее всего, сердце), пережил клиническую смерть, и мотоцикл завалился набок. Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы, — пишет Mash.


За жизнь Доренко боролись прибывшие на место врачи, но они не смоли ничего сделать. Журналист скончался в возрасте 59 лет, не приходя в сознание.



Сергей Доренко вел программы «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ (сейчас — Первый канал. — Прим. ред.) с октября 1996 по сентябрь 2000 года. С 2014 года он был главным редактором радиостанции «Говорит Москва» и вел свой блог на Youtube и в других соцсетях.


Новую волну популярности Доренко получил после выхода ролика Юрия Дудя, где рассказывал о начале правления Путина, Березовском и как в него стреляли. В видео много мата, поэтому можем дать только ссылку



Прочтений: 541
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено