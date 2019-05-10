В Новосибирске без света остался целый микрорайон

Произошла авария на распределительной подстанции

Без света остались 46 домов
Без света остались 46 домов

Поздно вечером в четверг, 9 мая, на микрорайоне «Родники» в Калининском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества, из-за чего без света остались 46 домов.


«Микрорайон "Родники" опять без света. Был скачок, и дома потухли», — сообщил в редакцию НГС читатель.


Судя по данным портала «Мой Новосибирск», в 23:30 произошла авария на распределительной подстанции, из-за чего без напряжения остались 18 трансформаторных подстанций.


Электричество должно вернуться в дома около половины второго ночи.


В Новосибирске без света остался целый микрорайон


В минувший понедельник, 6 марта, более 500 домов в Заельцовском районе остались без света.

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