В Новосибирске без света остался целый микрорайон

Без света остались 46 домов

Поздно вечером в четверг, 9 мая, на микрорайоне «Родники» в Калининском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества, из-за чего без света остались 46 домов.







«Микрорайон "Родники" опять без света. Был скачок, и дома потухли», — сообщил в редакцию НГС читатель.





Судя по данным портала «Мой Новосибирск», в 23:30 произошла авария на распределительной подстанции, из-за чего без напряжения остались 18 трансформаторных подстанций.





Электричество должно вернуться в дома около половины второго ночи.









В минувший понедельник, 6 марта, более 500 домов в Заельцовском районе остались без света.