«Смотрели салют, а увидели дым»: в Калининском районе загорелись частные дома
Дым видно с площади Ленина
Вечером в четверг, 9 мая, в Калининском районе Новосибирска жители города заметили густой чёрный дым, когда вышли посмотреть салют ко Дню Победы.
«Смотрели салют, а увидели дым. Огонь и дым все сильнее», — сообщила в редакцию НГС читательница.
Оперативный дежурный службы 112 подтвердил, что горят три частных дома.
«По улице Годовикова, предварительно, горят три дома:
Вчера возле Бугринского моста загорелся «Рено Логан».