«Смотрели салют, а увидели дым»: в Калининском районе загорелись частные дома

Дым видно из разных районов города

Вечером в четверг, 9 мая, в Калининском районе Новосибирска жители города заметили густой чёрный дым, когда вышли посмотреть салют ко Дню Победы.







«Смотрели салют, а увидели дым. Огонь и дым все сильнее», — сообщила в редакцию НГС читательница.





Оперативный дежурный службы 112 подтвердил, что горят три частных дома.





«По улице Годовикова, предварительно, горят три дома: № 3, 5 и 8. Сначала [загорелся] один, потом второй, а теперь граждане сообщили, что третий ещё загорелся. Сообщение о пожаре поступило в 21:48», — рассказали в диспетчерской.





Вчера возле Бугринского моста загорелся «Рено Логан».