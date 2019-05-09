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Над Новосибирском прогремел салют в честь Дня Победы (видео)

НГС транслировал фейерверк в прямом эфире

Сегодня Новосибирск отмечает День Победы — праздник начался с традиционного парада, днем в городе прошла эстафета, а вечером, после концерта на главной площади города, начался праздничный фейерверк. НГС в режиме онлайн показывает салют.



По центральному проспекту города сегодня прошел «Бессмертный полк» — по подсчетам организаторов, в акции приняли участие около 240 тысяч человек. НГС сделал небольшой фоторепортаж о том, как проходил «Бессмертный полк». Также рекомендуем посмотреть наш фоторепортаж с красивыми девушками в пилотках (Стас Соколов там еще и рассказывает историю появления этого головного убора) и лучшие фото с парада.

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