В Новосибирске из-за бесхозного пакета перекрыли остановку «Речной вокзал»

В нём оказались личные вещи

В пакете оказались личные вещи
В пакете оказались личные вещи

Днём в четверг, 9 мая, в Новосибирске оцепили наземную остановку транспорта около станции метро «Речной вокзал».


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на улице Большевистской был обнаружен бесхозный пакет. Бдительные новосибирцы вызвали полицию.


«Там были личные вещи. Мы всё обследовали. Угрозы никакой нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Вчера посетителей «Ройял Парка» эвакуировали из торгового центра из-за сообщения о бомбе.

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