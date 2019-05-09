В Новосибирске из-за бесхозного пакета перекрыли остановку «Речной вокзал»

В пакете оказались личные вещи

Днём в четверг, 9 мая, в Новосибирске оцепили наземную остановку транспорта около станции метро «Речной вокзал».







Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на улице Большевистской был обнаружен бесхозный пакет. Бдительные новосибирцы вызвали полицию.





«Там были личные вещи. Мы всё обследовали. Угрозы никакой нет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Вчера посетителей «Ройял Парка» эвакуировали из торгового центра из-за сообщения о бомбе.