Строительный забор упал на школьника: мальчик потерял сознание посреди улицы

Соседи уже жаловались в мэрию на сломанный забор

Накануне, 8 мая, на улице Чукотской в Новосибирске упал строительный забор — в это время мимо шёл школьник. 11-летний мальчик попал в больницу с сотрясением и порванной щекой.







Вчера мальчик возвращался из школы и шёл от остановки к своему дому в 1-й Чукотский переулок, 8. Дорога проходит мимо строящегося дома на улице Чукотской.





«Он потерял сознание, как очевидцы сказали, он сам не помнит. Он помнит, что он там остановился рядом. Получается, у нас мусорные баки идут, а потом забор пошёл. Он <...> говорит, возле мусорных баков остановился, достал из рюкзака ключи от дома, от подъезда и пошёл — дальше, говорит, ничего не помню», — рассказала корреспонденту НГС мать пострадавшего ребёнка Ирина Рыбакова.





Что происходило после, она узнала от очевидцев. Один из мужчин шёл в 5 метрах от ребёнка — он рассказал Ирине, что забор оторвался сам, ветра в это время не было. Поднимали лист забора три человека, они посадили ребёнка на землю.





Ирина в это время была дома и узнала о происшествии от соседки, которая увидела ситуацию в окно. Когда мать выбежала, мальчик уже сидел на земле. После этого её муж с ребёнком уехал на скорой, а Ирина осталась на месте. Она отметила, что мешала охране, которая пыталась поднять забор.





Встретиться с руководителями стройки женщине не удалось — один из владельцев позже звонил ей по телефону и приносил извинения. Также он пригласил её на встречу в понедельник.





На момент подготовки материала телефон совладельца компании, который звонил Ирине Рыбаковой, не отвечал. Также не отвечали телефоны компании, указанные на её сайте. НГС отправил запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.





«Сейчас в данный момент ребёнок находится в больнице, сотрясение, вчера положили», — отметила Ирина. Также она уточнила, что мальчику порезало щёку — рану зашивали врачи. Ориентировочно в больнице ребёнок проведёт 8 дней.





Кроме того, Ирина Рыбакова отметила, что жители её дома несколько раз жаловались в мэрию на состояние забора: во время сильного ветра, который дул ночью с 30 апреля на 1 мая, а затем в прошедший понедельник.





НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии.









В середине марта на другой стройке в Новосибирске упали кирпичи — они разбили проезжающий мимо автомобиль.