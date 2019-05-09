Друзья пропавшей на Алтае группы попросили помочь семьям туристов

Спасатели продолжают поиски пропавших туристов

Друзья пропавших в Горном Алтае туристов объявили сбор помощи для семей погибших после схода лавины.





Сбор был объявлен в группе секции горного туризма НГУ в соцсети «ВКонтакте». «Нужно показать, что мы действительно семья и своих не бросаем», — говорится в сообщении группы.







«Шестого мая в горах Алтая произошла трагедия, в результате схода лавины пострадала группа туристов под руководством Николая Симонова. Погибли наши друзья, коллеги, товарищи — это талантливые учёные, верные друзья и просто хорошие добрые и отзывчивые люди.





Их семьи, оставшиеся без родных и кормильцев, сейчас нуждаются в поддержке не только психологической, но и материальной.





Необходима организация транспортировки и похорон, а также помощь родственникам погибших», — рассказали участники секции горного туризма НГУ.





Утром 8 мая две туристки из Новосибирска Екатерина Полянская и Наталья Антонова вышли к другой группе из Академгородка и рассказали, что 6 мая на склоне горы Металлург сошла лавина — 7 человек из их команды оказались под снегом. В тот же день к месту происшествия отправились спасатели ГУ МЧС Республики Алтай — в поисково-спасательной операции было задействовано 2 вертолёта.





Спустя несколько часов врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что спасатели обнаружили тела трёх туристов. Сегодня в МЧС сообщили, что нашли тело четвёртого погибшего — личность его пока что не установлена.





Как рассказывают друзья и коллеги погибших туристов, группа была опытная — её участники много лет ходили в горы. Среди туристов были даже чемпионы России по горному туризму.