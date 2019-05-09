Видео с крыла самолёта: над Новосибирском пронёсся зелёный бомбардировщик

На кадры попало шествие «Бессмертный полк»

По-2 пролетал над городом, когда по центру шла колонна «Бессмертного полка»
По-2 пролетал над городом, когда по центру шла колонна «Бессмертного полка»

Сегодня, 9 мая, в Новосибирске во время шествия «Бессмертного полка» над городом летали два самолёта — Як-12м и бомбардировщик По-2.


«Эти ретросамолеты восстановлены на аэродроме Мочище. По-2 восстанавливали по чертежам с нуля, у него родной только мотор. Сделан в 1996 году энтузиастами. Як-12м, который летал, выпущен в 1951 году», — рассказала корреспонденту НГС видеооператор аэродрома Мочище Елена Василенко.


Пилотом По-2 был Сергей Сапронов, пилотом Як-12 — Александр Масюков. 


К самолёту По-2 сегодня была прикреплена камера — эта съёмка вошла в ролик Елены Василенко и Захара Макарова о полёте. Маршрут самолёта проходил с аэродрома Мочище над Обью. Затем со стороны Кирова он оказался над площадью Ленина, а после сделал круг над площадью и по Красному проспекту улетел на север.



«Самолет По-2, бомбардировщик, стоял на вооружении в Советской армии в годы войны. Воевали на нем женщины, были созданы полки, где служили летчицы, его часто использовали по ночам, так как он практически бесшумно мог подлететь к противнику и сбросить бомбы, а днем он был слишком легкой мишенью для врага. Еще его называют небесным тихоходом. Современные пилоты удивляются, как с ним справлялись женщины: он тугой и летать на нем намного страшнее, чем на современных легких самолетах», — отметила Елена Василенко.


Самолёт По-2
Самолёт По-2


«Самолет Як12-м использовали уже в послевоенные годы, выпускался с 1946 года», — уточнила Василенко.


Самолёт Як-12м
Самолёт Як-12м


Сегодня НГС ведёт онлайн-репортаж, в котором рассказывает, как Новосибирск отмечает День Победы.

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