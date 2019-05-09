Фото: за гостиницей «Центральной» появились новые граффити
Стену разрисовали изображением музыкальных инструментов и птиц
В Новосибирске за гостиницей «Центральной» появились новые граффити — их начали рисовать на прошлой неделе.
Художники разукрасили стену за пристройкой к гостинице. На заднем плане рисунка изображены светлые дома на фоне неба, а ближе к зрителям — музыкальные инструменты и птицы.
Также стену теперь украшает надпись «Город поёт».
На прошлой неделе, 2 мая, представители гостиницы сообщали, что граффити рисуют по согласованию с администрацией гостиницы.
Прошлой весной администрация гостиницы «Центральная» закрасила популярные граффити, которые располагались на другом фасаде постройки.