Фото: за гостиницей «Центральной» появились новые граффити

Граффити начали рисовать неделю назад

В Новосибирске за гостиницей «Центральной» появились новые граффити — их начали рисовать на прошлой неделе.





Художники разукрасили стену за пристройкой к гостинице. На заднем плане рисунка изображены светлые дома на фоне неба, а ближе к зрителям — музыкальные инструменты и птицы.





Также стену теперь украшает надпись «Город поёт».





На прошлой неделе, 2 мая, представители гостиницы сообщали, что граффити рисуют по согласованию с администрацией гостиницы.





Прошлой весной администрация гостиницы «Центральная» закрасила популярные граффити, которые располагались на другом фасаде постройки.