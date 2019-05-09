Фото: за гостиницей «Центральной» появились новые граффити

Стену разрисовали изображением музыкальных инструментов и птиц

Граффити начали рисовать неделю назад
Граффити начали рисовать неделю назад

В Новосибирске за гостиницей «Центральной» появились новые граффити — их начали рисовать на прошлой неделе.


Художники разукрасили стену за пристройкой к гостинице. На заднем плане рисунка изображены светлые дома на фоне неба, а ближе к зрителям — музыкальные инструменты и птицы.


Также стену теперь украшает надпись «Город поёт».


На прошлой неделе, 2 мая, представители гостиницы сообщали, что граффити рисуют по согласованию с администрацией гостиницы.


Прошлой весной администрация гостиницы «Центральная» закрасила популярные граффити, которые располагались на другом фасаде постройки

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