Припаркованный «Рено» отбросило на 15 метров после аварии рядом с вокзалом

«Рено» отлетел в проезжающий мимо автомобиль

«Рено» разбит с двух сторон

Сегодня, 9 мая, в Железнодорожном районе Новосибирска припаркованный автомобиль «Рено» стал участником ДТП — его отбросило на 15 метров после того, как в него въехала «Лада».







«Renault был припаркован напротив дома Шамшурина, 100. Lada двигался со стороны ж/д вокзала по Шамшурина в сторону Железнодорожной», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».





«Лада» въехала в «Рено», который после столкновения отбросило примерно на 15 метров в сторону, где ехал автомобиль Hyundai.





В «Рено» пострадал пассажир, передают аваркомы. На место выезжали ДТП и скорая. Очевидцы утверждают, что «Лада» перед аварией сменила траекторию движения и на скорости влетела в «Рено».





В аварии пострадал пассажир «Рено»





Перед ДТП «Рено» был припаркован





Авария случилась в 12:30





В начале апреля на площади Энергетиков водитель Suzuki въехал в припаркованный автомобиль ДПС.