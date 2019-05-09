Припаркованный «Рено» отбросило на 15 метров после аварии рядом с вокзалом

«Рено» отлетел в проезжающий мимо автомобиль

«Рено» разбит с двух сторон
«Рено» разбит с двух сторон

Сегодня, 9 мая, в Железнодорожном районе Новосибирска припаркованный автомобиль «Рено» стал участником ДТП — его отбросило на 15 метров после того, как в него въехала «Лада».


«Renault был припаркован напротив дома Шамшурина, 100. Lada двигался со стороны ж/д вокзала по Шамшурина в сторону Железнодорожной», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас». 


«Лада» въехала в «Рено», который после столкновения отбросило примерно на 15 метров в сторону, где ехал автомобиль Hyundai.


В «Рено» пострадал пассажир, передают аваркомы. На место выезжали ДТП и скорая. Очевидцы утверждают, что «Лада» перед аварией сменила траекторию движения и на скорости влетела в «Рено». 


В аварии пострадал пассажир «Рено»
В аварии пострадал пассажир «Рено»


Перед ДТП «Рено» был припаркован
Перед ДТП «Рено» был припаркован


Авария случилась в 12:30
Авария случилась в 12:30


В начале апреля на площади Энергетиков водитель Suzuki въехал в припаркованный автомобиль ДПС.

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