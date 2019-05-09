Фото: в Новосибирске зацвела черёмуха

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Очевидцы отмечают, что накануне цветы ещё не распускались
Черёмуха в этом году зацвела в День Победы
Сегодня, 9 мая, в Новосибирске расцвела черёмуха — первые цветы заметили жители Ленинского района.
«Вчера ещё не цвела, я её выслеживала», — сообщила в редакцию читательница Анна Задорожная, которая сфотографировала цветы на улице Римского-Корсакова.
В последние несколько дней в Новосибирске стоит тёплая погода, особенно жаркой она была в предыдущие два дня. Сегодня в городе похолодало из-за подступившего фронта с севера, в ближайшие дни температура тоже будет относительно низкой.
Кстати, в прошлом году из-за низкой температуры черёмуха начала цвести позднее — только в конце мая.
Елена Громкова
Фото Анны Задорожной