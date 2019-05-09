Фото: в Новосибирске зацвела черёмуха

Сегодня, 9 мая, в Новосибирске расцвела черёмуха — первые цветы заметили жители Ленинского района.

«Вчера ещё не цвела, я её выслеживала», — сообщила в редакцию читательница Анна Задорожная, которая сфотографировала цветы на улице Римского-Корсакова.

В последние несколько дней в Новосибирске стоит тёплая погода, особенно жаркой она была в предыдущие два дня. Сегодня в городе похолодало из-за подступившего фронта с севера, в ближайшие дни температура тоже будет относительно низкой.

Кстати, в прошлом году из-за низкой температуры черёмуха начала цвести позднее — только в конце мая.