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Весна

Фото: в Новосибирске зацвела черёмуха

Очевидцы отмечают, что накануне цветы ещё не распускались

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Черёмуха в этом году зацвела в День Победы

Фото: Анна Задорожная / НГС

Сегодня, 9 мая, в Новосибирске расцвела черёмуха — первые цветы заметили жители Ленинского района.

«Вчера ещё не цвела, я её выслеживала», — сообщила в редакцию читательница Анна Задорожная, которая сфотографировала цветы на улице Римского-Корсакова.

В последние несколько дней в Новосибирске стоит тёплая погода, особенно жаркой она была в предыдущие два дня. Сегодня в городе похолодало из-за подступившего фронта с севера, в ближайшие дни температура тоже будет относительно низкой.

Кстати, в прошлом году из-за низкой температуры черёмуха начала цвести позднее — только в конце мая.

Елена Громкова
Фото Анны Задорожной

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КОММЕНТАРИИ (6)

RыSя
9 май 2019 в 14:14

Люблю веники для бани из веток черемухи и так чтобы отшлепали пропарили хорошенько

пенсионерка
9 май 2019 в 14:12

К похолоданию. А вообще, черемуха люблю, тортик испеку. Приходите на чай.

Петушок
9 май 2019 в 14:16

Ах черемуха белая, сколько бед ты наделала....