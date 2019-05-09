Сход лавины на Алтае: спасатели в горах нашли тело четвёртого погибшего

Сегодня поиски в горах шли с 6 часов утра

На месте работают три десятка спасателей
На месте работают три десятка спасателей

Спасатели нашли в горах Алтая тело четвёртого погибшего туриста из Новосибирска.


«Найдено тело, пока оно не доставлено в Горно-Алтайск», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.


Личность ещё не установлена.


О том, что в Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из Новосибирска попали под лавину — и 7 из них погибли, стало известно накануне. Лавина сошла 6 мая, но только вчера выжившие смогли сообщить о происшествии. Вечером 8 мая в горах нашли тела трёх погибших.

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