МЧС показало снимки места в горах Алтая, где погибли туристы

На снятых кадрах местность, где сошла лавина

Сейчас на месте поисков сохраняется лавиноопасная обстановка
Сейчас на месте поисков сохраняется лавиноопасная обстановка

МЧС России по Республике Алтай показало снимки с места поисковой операции в горах, где после схода лавины погибли новосибирские туристы.


Спасатели, которые работают на поисках, сделали кадры на местности.


О том, что в Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из Новосибирска попали под лавину — и 7 из них погибли, стало известно накануне. Лавина сошла 6 мая, но только вчера выжившие смогли сообщить о происшествии. Вечером 8 мая в горах нашли тела трёх погибших.


Сегодня с утра, 9 мая, они снова отправились на поиски.


Сегодня с утра на поиски отправились 30 человек
Сегодня с утра на поиски отправились 30 человек


Сейчас МЧС работает в режиме «чрезвычайная ситуация»
Сейчас МЧС работает в режиме «чрезвычайная ситуация»


Сейчас найдены тела трёх человек из семи
Сейчас найдены тела трёх человек из семи


Прочтений: 306

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено