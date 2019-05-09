МЧС показало снимки места в горах Алтая, где погибли туристы

Сейчас на месте поисков сохраняется лавиноопасная обстановка

МЧС России по Республике Алтай показало снимки с места поисковой операции в горах, где после схода лавины погибли новосибирские туристы.





Спасатели, которые работают на поисках, сделали кадры на местности.





О том, что в Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из Новосибирска попали под лавину — и 7 из них погибли, стало известно накануне. Лавина сошла 6 мая, но только вчера выжившие смогли сообщить о происшествии. Вечером 8 мая в горах нашли тела трёх погибших.







Сегодня с утра, 9 мая, они снова отправились на поиски.





Сегодня с утра на поиски отправились 30 человек





Сейчас МЧС работает в режиме «чрезвычайная ситуация»





Сейчас найдены тела трёх человек из семи



