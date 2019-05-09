Поиски погибших на Алтае продолжаются: на месте сохраняется лавиноопасная обстановка

Поиски возобновились сегодня в 6 утра

Сегодня утром, 9 мая, спасатели Республики Алтай продолжили поиски группы новосибирских туристов, попавших под лавину 6 мая.







«9 мая в 6 утра по местному времени с наступлением светлого времени суток поисковые работы возобновлены. В них задействованы три группы спасателей, 30 человек, в том числе 7 кинологических рассчётов. Одна группа продолжает поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины.





Площадь поисков 60 на 100 метров, глубина лавинной массы 5 метров. В месте поисковых работ сохраняется лавиноопасная обстановка»,





— рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.







В ГУ МЧС по республике работает оперативный штаб для оказания психологической помощи, также психологи работают и в новосибирском МЧС.





«В Горно-Алтайск прибывают родственники туристов, для них в одной из гостиниц города зарезервировано 10 двухместных номеров с питанием за счёт администрации города», — добавили в ведомстве.





О том, что в Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из Новосибирска попали под лавину — и 7 из них погибли, стало известно накануне. Лавина сошла 6 мая, но только вчера выжившие смогли сообщить о происшествии. Вечером 8 мая в горах нашли тела трёх погибших.