Его участники отправились от Октябрьской магистрали

«Бессмертный полк» начал шествие в 10:45

В Новосибирске началось шествие «Бессмертного полка» — его участники начали движение от Октябрьской магистрали.







Маршрут шествия после Октябрьской магистрали переместится на улицу Максима Горького, а затем участники пойдут по Красному проспекту в сторону Дома офицеров.





«Во главе шествия пройдут курсанты с копией Знамени Победы. За ними — многонациональная колонна с флагами бывших республик Советского Союза», — рассказывали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





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