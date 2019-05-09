В Новосибирске началось шествие «Бессмертного полка»

Его участники отправились от Октябрьской магистрали

«Бессмертный полк» начал шествие в 10:45
«Бессмертный полк» начал шествие в 10:45

В Новосибирске началось шествие «Бессмертного полка» — его участники начали движение от Октябрьской магистрали.


Маршрут шествия после Октябрьской магистрали переместится на улицу Максима Горького, а затем участники пойдут по Красному проспекту в сторону Дома офицеров. 


«Во главе шествия пройдут курсанты с копией Знамени Победы. За ними — многонациональная колонна с флагами бывших республик Советского Союза», — рассказывали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


НГС сегодня в режиме онлайн рассказывает, как город отмечает День Победы.



В Новосибирске началось шествие «Бессмертного полка»


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