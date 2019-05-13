ПДД для бывалых: когда чревато включать заднюю
Кто виноват, если столкнулись два водителя, двигавшиеся задним ходом?
За это нарушение редко штрафует ГИБДД, но часто наказывает сама жизнь: движение задним ходом является популярной причиной ДТП. В новом выпуске проекта «ПДД для бывалых» мы вспоминаем тонкости правил при езде задом наперёд.
С точки зрения ПДД движение задним ходом является самым «бесправным» маневром, потому что уступать нужно всем в безусловной манере. Пункт 8.12 ПДД возлагает на водителей ответственность за все инциденты и не допускает даже жалоб на плохую обзорность — если она не позволяет увидеть потенциальные опасности, водитель должен прибегнуть к помощи других людей.
— Есть очень специфические ситуации, например, когда один из водителей, проезжая перекрёсток по главной, решил сдать назад и столкнулся с водителем, который выезжал в этот момент со второстепенной дороги, — комментирует автоюрист Лев Воропаев. — Раньше судебная практика была такой, что виновным признавали того, кто выезжает со второстепенной дороги. Но после недавних решений Верховного суда РФ позиция изменилась: двигаться через перекрёсток задним ходом запрещено, поэтому виновным признают водителя, который ехал по главной, но задом.
А как решается вопрос, если оба участники ДТП ехали задним ходом?
— Если это произошло, например, на парковке, то чаще всего считается, что нарушили оба — не убедились в безопасности маневра, — поясняет эксперт.
В совсем уж специфических ситуациях могут работать другие пункты, например, 8.9 ПДД — он, напомним, требует уступать помехе справа, если очередность проезда не оговорена как-то по-иному. Возникает вопрос: а где находится правая сторона при движении задним ходом? То есть нужно ли её определять относительно водителя, который смотрит вперёд или назад (по ходу движения)?
— Это очень специфическая ситуация, в которую лучше не попадать, но если подходить к вопросу формально, то правая сторона берется относительно водителя, который смотрит вперёд, — поясняет Лев Воропаев.
Движение задним ходом не запрещено на односторонних дорогах, и водители одно время этим злоупотребляли: в Москве, например, появилась мода объезжать пробки по односторонним дорогам, двигаясь против шерсти. Естественно, такой способ очень опасен. Точку в спорах поставил Верховный суд РФ, и, не углубляясь в дебри, нынешняя практика такова: если водитель движется задним ходом по односторонней дороге ради парковочного маневра — нарушением это не считается. Аналогично при необходимости сдать назад перед объездом препятствия. Если же водитель проехал задним ходом целый участок улицы, его накажут по части 3 статьи 12.16 КоАП — это штраф 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев (на год за повторное).
Бывают ДТП, при которых один из автомобилей, двигаясь задним ходом, бьет в переднюю часть стоящий сзади автомобиль. В этом случае передний водитель иногда утверждает, что стоял на месте и получил удар в багажник.
— При отсутствии видеозаписи или показаний очевидцев доказать такую ложь можно, но сложно и дорого: для этого понадобится автотехническая экспертиза, — поясняет Лев Воропаев. — В зависимости от сценария удара меняется высота повреждений. Но подобные ДТП, как правило, мелкие, и далеко не все хотят тратить десять и более тысяч рублей на экспертизу.
Напомним ситуации, при которых пятиться запрещено. Во-первых, делать этого нельзя на перекрёстках. Это касается и случаев, когда водитель не рассчитал с траекторией разворота и решил выполнить его в два захода.
Езда задним ходом запрещена на автомагистралях, в тоннелях, на пешеходных переходах, на моста и виадуках (и под ними), на железнодорожных переездах, близ остановок общественного транспорта. А ещё — при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном из направлений.
А для новичков, ещё не овладевшим искусством парковки, лучший совет такой: сомневаетесь — выйдете из машины и оцените обстановку. А если она совсем гиблая, попросите кого-нибудь стать вашим штурманом.
А теперь — небольшой тест.
Вы проскочили поворот на загородной трассе примерно на 50 метров. Можно ли сдать назад по обочине?
- Да, если это безопасно
- Да, если нет разделительной полосы или барьера
- Нет, езда задним ходом на загородных дорогах запрещена
- Нет, езда по обочинам запрещена
Можно ли проехать задним ходом по узкому дворовому проезду?
- Нет, движение задним ходом запрещено в пешеходных и жилых зонах
- Да, если обеспечивается безопасность
Какое максимальное расстояние ПДД разрешают проехать задним ходом?
- В пределах, необходимых для парковки
- Не более 100 метров
- Не более квартала
- Любое
Вы начали сворачивать на АЗС, но передумали. Можно ли вернуться на основную дорогу задним ходом, если требуется проехать 3–5 метров?
- Да, убедившись в безопасности и уступив всем
- Да, если въезд на АЗС — двусторонняя дорога
- Нет, езда задним ходом через перекрёстки запрещена
- Нет, вблизи АЗС ездить задним ходом нельзя
Вы ожидаете пассажира сразу за остановкой общественного транспорта. Заметив его на остановке, можете ли вы сдать назад, чтобы посадить человека?
- Да, если обеспечивается безопасность
- Да, не создавая помех общественному транспорту
- Нет, задний ход вблизи остановок запрещён
Нужно ли включать сигнал поворота при движении задним ходом?
- Да, всегда
- При маневрировании — да
- Нет
Правильные ответы: 5/10
Вы ещё не научились ездить задним ходом, верно?
Правильные ответы: 5/10
Неплохой результат!
Правильные ответы: 5/10
Почти безупречно!
Правильные ответы: 5/10
Безупречно!