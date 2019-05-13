ПДД для бывалых: когда чревато включать заднюю

Этот Ford зазевался и сдал назад, ударив автомобиль. Хотя последствия такого ДТП очень похожи на наезд сзади, вина в данном случае целиком на водителе Ford





За это нарушение редко штрафует ГИБДД, но часто наказывает сама жизнь: движение задним ходом является популярной причиной ДТП. В новом выпуске проекта «ПДД для бывалых» мы вспоминаем тонкости правил при езде задом наперёд.







При всей очевидности таких ДТП доказать кто на кого наехал бывает непросто

Видео: 4WDNN/Youtube





С точки зрения ПДД движение задним ходом является самым «бесправным» маневром, потому что уступать нужно всем в безусловной манере. Пункт 8.12 ПДД возлагает на водителей ответственность за все инциденты и не допускает даже жалоб на плохую обзорность — если она не позволяет увидеть потенциальные опасности, водитель должен прибегнуть к помощи других людей.







— Есть очень специфические ситуации, например, когда один из водителей, проезжая перекрёсток по главной, решил сдать назад и столкнулся с водителем, который выезжал в этот момент со второстепенной дороги, — комментирует автоюрист Лев Воропаев. — Раньше судебная практика была такой, что виновным признавали того, кто выезжает со второстепенной дороги. Но после недавних решений Верховного суда РФ позиция изменилась: двигаться через перекрёсток задним ходом запрещено, поэтому виновным признают водителя, который ехал по главной, но задом.











А как решается вопрос, если оба участники ДТП ехали задним ходом?







— Если это произошло, например, на парковке, то чаще всего считается, что нарушили оба — не убедились в безопасности маневра, — поясняет эксперт.







В совсем уж специфических ситуациях могут работать другие пункты, например, 8.9 ПДД — он, напомним, требует уступать помехе справа, если очередность проезда не оговорена как-то по-иному. Возникает вопрос: а где находится правая сторона при движении задним ходом? То есть нужно ли её определять относительно водителя, который смотрит вперёд или назад (по ходу движения)?







— Это очень специфическая ситуация, в которую лучше не попадать, но если подходить к вопросу формально, то правая сторона берется относительно водителя, который смотрит вперёд, — поясняет Лев Воропаев.







Движение задним ходом не запрещено на односторонних дорогах, и водители одно время этим злоупотребляли: в Москве, например, появилась мода объезжать пробки по односторонним дорогам, двигаясь против шерсти. Естественно, такой способ очень опасен. Точку в спорах поставил Верховный суд РФ, и, не углубляясь в дебри, нынешняя практика такова: если водитель движется задним ходом по односторонней дороге ради парковочного маневра — нарушением это не считается. Аналогично при необходимости сдать назад перед объездом препятствия. Если же водитель проехал задним ходом целый участок улицы, его накажут по части 3 статьи 12.16 КоАП — это штраф 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев (на год за повторное).









Бывают ДТП, при которых один из автомобилей, двигаясь задним ходом, бьет в переднюю часть стоящий сзади автомобиль. В этом случае передний водитель иногда утверждает, что стоял на месте и получил удар в багажник.







— При отсутствии видеозаписи или показаний очевидцев доказать такую ложь можно, но сложно и дорого: для этого понадобится автотехническая экспертиза, — поясняет Лев Воропаев. — В зависимости от сценария удара меняется высота повреждений. Но подобные ДТП, как правило, мелкие, и далеко не все хотят тратить десять и более тысяч рублей на экспертизу.







Напомним ситуации, при которых пятиться запрещено. Во-первых, делать этого нельзя на перекрёстках. Это касается и случаев, когда водитель не рассчитал с траекторией разворота и решил выполнить его в два захода.







Езда задним ходом запрещена на автомагистралях, в тоннелях, на пешеходных переходах, на моста и виадуках (и под ними), на железнодорожных переездах, близ остановок общественного транспорта. А ещё — при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном из направлений.







А для новичков, ещё не овладевшим искусством парковки, лучший совет такой: сомневаетесь — выйдете из машины и оцените обстановку. А если она совсем гиблая, попросите кого-нибудь стать вашим штурманом.





А теперь — небольшой тест.





Вы проскочили поворот на загородной трассе примерно на 50 метров. Можно ли сдать назад по обочине?

Да, если это безопасно

Да, если нет разделительной полосы или барьера



Нет, езда задним ходом на загородных дорогах запрещена

Нет, езда по обочинам запрещена





Можно ли проехать задним ходом по узкому дворовому проезду?

Нет, движение задним ходом запрещено в пешеходных и жилых зонах

Да, если обеспечивается безопасность





Какое максимальное расстояние ПДД разрешают проехать задним ходом?

В пределах, необходимых для парковки

Не более 100 метров

Не более квартала

Любое





Вы начали сворачивать на АЗС, но передумали. Можно ли вернуться на основную дорогу задним ходом, если требуется проехать 3–5 метров?

Да, убедившись в безопасности и уступив всем

Да, если въезд на АЗС — двусторонняя дорога

Нет, езда задним ходом через перекрёстки запрещена

Нет, вблизи АЗС ездить задним ходом нельзя





Вы ожидаете пассажира сразу за остановкой общественного транспорта. Заметив его на остановке, можете ли вы сдать назад, чтобы посадить человека?

Да, если обеспечивается безопасность

Да, не создавая помех общественному транспорту

Нет, задний ход вблизи остановок запрещён





Нужно ли включать сигнал поворота при движении задним ходом?

Да, всегда

При маневрировании — да

Нет





ПДД для бывалых: когда чревато включать заднюю Правильные ответы: 5/10 Вы ещё не научились ездить задним ходом, верно? Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: когда чревато включать заднюю Правильные ответы: 5/10 Неплохой результат! Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: когда чревато включать заднюю Правильные ответы: 5/10 Почти безупречно! Пройти тест еще раз