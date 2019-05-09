Несколько машин столкнулись на Димитровском мосту: есть погибшие

Поздно вечером 8 мая в Новосибирске на Димитровском мосту столкнулось несколько автомобилей — в результате ДТП один человек погиб, ещё трое пострадали.



«В 22:55 нам поступило сообщение о ДТП на Димитровском мосту четырёх автомашин, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали», — сообщил корреспонденту НГС дежурный городской службы 112.