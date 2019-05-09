Несколько машин столкнулись на Димитровском мосту: есть погибшие

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По предварительным данным, один человек погиб, ещё трое пострадали
Авария произошла поздно вечером 8 мая
Поздно вечером 8 мая в Новосибирске на Димитровском мосту столкнулось несколько автомобилей — в результате ДТП один человек погиб, ещё трое пострадали.
«В 22:55 нам поступило сообщение о ДТП на Димитровском мосту четырёх автомашин, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали», — сообщил корреспонденту НГС дежурный городской службы 112.
По данным паблика АСТ-54, в аварии в участвовали фургон Ford Transit «Почты России», внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, седан Daewoo Nexia, Honda Odyssey и универсал Subaru Impreza.
Движение по мосту затруднено — образовалась пробка в обоих направлениях. Сейчас на месте работают врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД.
Недавно следователи назвали погибшего сотрудника ГИБДД виновным в массовом смертельном ДТП — в нём погибли шесть человек.
Виктория Брылёва
Фото vk.com/act54 (1,3), Анастасии Швец (2)
Ехал вечером домой - реально половина водил прям конченые! Безобразное вождение! А ближе к ночи видимо, силы зла властвуют безраздельно!