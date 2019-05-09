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Пробки 1/10
usd 65.23
eur 73.09
Происшествия

Несколько машин столкнулись на Димитровском мосту: есть погибшие

По предварительным данным, один человек погиб, ещё трое пострадали

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Авария произошла поздно вечером 8 мая

Фото: vk.com/act54

Поздно вечером 8 мая в Новосибирске на Димитровском мосту столкнулось несколько автомобилей — в результате ДТП один человек погиб, ещё трое пострадали. 

«В 22:55 нам поступило сообщение о ДТП на Димитровском мосту четырёх автомашин, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали», — сообщил корреспонденту НГС дежурный городской службы 112. 

Один из участников ДТП — автомобиль «Почты России»

Фото: Анастасия Швец

По данным паблика АСТ-54, в аварии в участвовали фургон Ford Transit «Почты России», внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, седан Daewoo Nexia, Honda Odyssey и универсал Subaru Impreza.

Движение по мосту затруднено — образовалась пробка в обоих направлениях. Сейчас на месте работают врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД. 

У легковушки полностью снесена задняя часть  

Фото: vk.com/act54

Недавно следователи назвали погибшего сотрудника ГИБДД виновным в массовом смертельном ДТП — в нём погибли шесть человек. 

Виктория Брылёва
Фото vk.com/act54 (1,3), Анастасии Швец (2)

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

ДТПДимитровский моставарии с погибшими

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КОММЕНТАРИИ (6)

Железный патриот.
9 май 2019 в 00:48

Ехал вечером домой - реально половина водил прям конченые! Безобразное вождение! А ближе к ночи видимо, силы зла властвуют безраздельно!

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Дама из Нск
9 май 2019 в 00:41

когда уже за нетрезвое вождение будут реальный срок давать?

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Директор Завода (Ржака)
9 май 2019 в 00:58

Народ в Новосибирске пьющий, безответственный, трусливый. Не знает пдд, на все все равно, БЕзразличные все, нет ответственности.