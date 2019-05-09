«Жизнь моя наступила очень опасная»: читаем письма с фронта, которые не дошли до адресатов

Это письмо, как и многие другие, не дошло до адресата





«Здравствуй мама, сестра, племянницы Нюся, Тома, Зина. С чистосердечным приветом к вам ваш сын, брат и дядя Пётр Дмитриевич. Дорогая мама, сообщаю о том, что я жив и здоров...» — писал в 1943 году солдат с фронта. О том, что он жив, мать так и не узнала — письмо потерялось на почте.





75 писем, написанных в 1943 году, но не дошедших до адресатов, много лет лежали в подвале старого отделения почты в Чебаркуле Челябинской области. Сейчас краеведы разыскивают родственников тех, кто писал весточки домой. За каждым забытым конвертом стоит своя трогательная история. О чём писали друг другу во время Великой Отечественной войны и как сложилась судьба тех, кому они были адресованы, наши коллеги из 74.ru рассказали в проекте «Письма 1943-го».







Накануне Дня Победы мы открываем потёртые конверты с фронта, отправленные в разгар войны. Сразу скажем, что в этих письмах нет ожидаемых описаний ужасов битв, бытовых трудностей, новостей о погибших друзьях. Только скупые фразы, написанные химическим карандашом. Но для тех, кто умеет читать между строк, в этих письмах сказано гораздо больше.







Одно из самых подробных писем написал житель Чебаркуля Чернышов. С передовой он отправил письмо своей жене и детям, посетовав на то, что не может выполнить просьбу сына. Письмо написано на официальном бланке — с портретом Александра Невского, под которым напечатана цитата Сталина и фраза «смерть немецким оккупантам».











«Привет с фронта на родину многоуважаемой жене Марусе, сыночку Мише и Бореньке. Хочу вам сообщить о том, что я ваши письма получил оба враз — Мишино и твоё, Маруся, за которые очень благодарю. Миша в своём письме просил у меня фото. Дорогой сынок, неужели я бы не послал своё фото, если бы это можно было сделать. Я не только фото, я и в глаза не вижу фотографа. В нашей части его нет. А в другую некогда сходить даже, и не скоро будет. Вот, Миша, такие дела.







Маруся, хочу тебе сообщить, я получил твоё письмо, и в нём военная цензура зачеркнула 4/2 строчек, что там было написано, ничего не смог понять. Вот такие дела. Я пока жив и здоров. Но жизнь моя наступила очень опасная. Но ничего, как-нибудь будем вертеться. Пока, дорогая жена. Все будут живы и здоровы. Я тоже, дальше увидимся. С приветом, ваш муж и папа».







Отец объяснял в письме, почему не может сделать на фронте фотографию





Узнать, откуда в Чебаркульский район пришло это письмо, с первого раза сложно. На конверте стоит только номер полевой почты и штамп «Просмотрено военной цензурой». С фронта своей жене писал Никита Фёдоров. Через много лет его получила внучка солдата — Нелля Тимофеева.





Нелля Тимофеева вспоминает, что её дедушка был безграмотным, не умел ни читать, ни писать. «Скорее всего, он просил кого-то помочь написать письмо», — предположила она





Письмо написано химическим карандашом на специальном бланке, которые выдавали красноармейцам. В нём всё сделано для того, чтобы подчеркнуть, что письмо фронтовое. В левом углу стоит пометка «воинское», а в середине разлинованного листа картинка с бойцами и красная надпись «Боевой привет»





«Здравствуй, дорогая моя жена Маруся Михайловна! Шлю тебе свой мужской чистосердечный привет. Ещё привет моим дорогим (перечисление родственников). Напишу о том, что я (неразборчиво) жив-здоров. Теперь я вам пишу, что от отца получил письмо, за которое очень переживаю (неразборчиво). У нас новостей нет. Если получите письмо, то подробно все новости напишите (неразборчиво). До свидания. Жду ответа. Привет от моего товарища Диденика».







— Бабушка с дедушкой жили вместе, но их брак не был зарегистрирован. Он всю жизнь называл её очень уважительно — по имени-отчеству, — уточнила Нелля Тимофеева.







Никита Фёдоров воевал под Сталинградом. Как раз в 1943 году его сильно контузило. В Чебаркуль он вернулся инвалидом первой группы с осколком в лёгких.





А это другое письмо, теперь для Шуры. Но она так и не получила трогательное послание от мужа









«С фронта добрый день или час, многоуважаемая, дорогая жена Шура и дети Вася, Нюра, Галя, Маруся. Шлю вам горячий привет. Я желаю вам, Шура и дети, всего хорошего в жизни и всякого благополучия. Во первых строках сообщаю вам, Шура и дети, о своём здоровье. Пока жив и здоров, вам того же желаю. Нахожусь на передовой линии фронта, выполняю все боевые задачи и приказы командиров. Я ваше письмо получил, за которое благодарю вас каждого. Письмо 12 июля, и больше не получал. Шура, надо письма писать как можно чаще, в том подпитывается боевой дух, отпадает печаль и кручина. Пиши адрес правильно, как указано, а свой полностью. Теперь, Шура, прошу вас передавайте привет всем родным и знакомым. И пропишите, как живут мои братья, сёстры и зятья. Пущай все мне напишут письма. У меня когда время есть, то я пишу вам часто. Сейчас времени писать нету.







Теперь, Шура и дети, прошу вас, как можно больше запасайте к зиме всего, что можно — картофель и остальные овощи и ягоды. Будет прожить эту зиму легче.







Теперь, Шура, я вам напишу, что я попал в настоящее время в полк, в нём не могу встретить из своей области ни одного, поэтому мне сейчас скучно. Я прошу вас, Шура, мне писать чаще».





А на этом конверте стояла цитата Ленина





«Здравствуй, мама, сестра, племянницы Нюся, Тома, Зина. С чистосердечным приветом к вам ваш сын, брат и дядя Пётр Дмитриевич. Дорогая мама, сообщаю о том, что я жив и здоров. Хотя… Трудновато, но ничего, терпимо. Нахожусь на новом месте, стоим в лесу, под кусточком, так что сейчас занялись строительством. Писем окромя Шуры да товарищей ни от кого из родных не получаю. Мама, пишите, как вы живёте. Я слышал, что у тебя плохое здоровье, и потому вышли мне справку о состоянии здоровья, заверенную печатями. Мне она нужна. Пишите письма, сообщите, как живут все знакомые и родственники. На этом писать кончаю. Жму ваши руки и крепко-крепко целую. Ваш Петя».





Такие бланки выдавала полевая почта





Встречаются письма, отправленные на почтовых карточках.





Почтовая карточка — роскошь на фронте





Красивым почерком брат писал своей сестре





«Добрый день, мои милые Валюша и Риточка. Крепко вас целую. Дорогая Валя, вот уже прошло больше года, как ты мне не писала, а теперь я получил твоё первое письмо, и ты обижаешься, что я не писал. Я писал очень много, но ты не соизволила удостоить брата ответом, и я прекратил писать. Теперь буду писать регулярно, как смогу. Буду писать и Мишиным. Я им тоже писал, но они так же не ответили. Пиши мне по адресу Полевая почта.... Пиши подробно, как живёшь, как твои дела, где работаешь и кем? На стариков ты обижаешься напрасно, их надо оберегать. Ну моя жизнь идёт по-фронтовому. Можешь поздравить своего братика с наградой Орденом Отечественной войны II степени. Ну пока всё, пиши, не забывай, а я обещаю отвечать. Целую вас. Ваш Виктор. 20 июля 43 г.».







Сегодня мы знаем, что сестра так и не получила это письмо от брата. Чебаркульские краеведы до сих пор разыскивают родственников этой семьи, чтобы вернуть хорошо сохранившуюся карточку, присланную с фронта.







Автор ещё одного письма тоже просит свою сестру писать ему почаще и помогать родителям.





Ещё одну почтовую карточку не пожалело время









«....Спешу сообщить, что открытку, которую ты посылала 24.05.43 г., я получил 1.07.43 г., за которую благодарю тебя. О себе писать нечего. Жив и невредим.







Тамара! Я прошу тебя, помогай как можно больше папе и маме, ведь они уже старые, да притом оба больные. Пиши мне чаще, а то за всё время получил от тебя только одну открытку. Передай привет Нюсе Ф., Тоси З., Наде... Вот и всё, дорогое семейство. Остаюсь твой брат. 2.07. 43 г.»





А эта почтовая карточка пришла из Ржева, где с января 42-го по март 43-го проходили ожесточённые бои.





На лицевой стороне изображена сцена похорон красноармейца «Минута молчания» из серии «За Родину», выпущенной в 1943 году. Обратный адрес — город Ржев, воинская часть 116







«Дорогая Нинуська. Что же ты так быстро забываешь людей, знающих тебя? Я жду какой-либо ответ на мои семь писем, отправленных вам. Пишите. Ведь ты сейчас не учишься, можно найти свободное время для письма. У меня надежда только на тебя была, а ты не хочешь написать. Придётся, вероятно, заставить написать Галю. Так что ли? Давай, моя дорогуша, не поленись, напиши. Привет маме, Гале. Будьте здоровы».











Следующее письмо написано красивым убористым почерком, но в очень своеобразной манере. Клавдии Николаевне — своей «мамаше» — конверт отправил сын. Он желал маме здоровья и давал наказы — беречь скотину и сено.





Многие фронтовики были безграмотными, но всё равно писали письма









На фронте красноармейцы старались использовать каждую возможность, чтобы отправить весточку домой. Среди обнаруженных писем нашлось и написанное на газетном листе.





Весточки старались отправлять чаще





Это письмо написано на газетной вырезке





В военные годы почтальонов ждали с нетерпением. Автор следующего письма отправлял весточку из госпиталя, но никак не мог дождаться ответа.







Письмо было написано из госпиталя









«...регистрируют отправленные письма... Что сообщают раненые своим семьям о себе. Они знают, что я вам писал и ответа не получил, поэтому врачи и сёстры тоже беспокоятся, почему мне нет от вас писем. Я начал говорить, что я так и думал, что вы все уехали в Сталинград, такое у меня предположение. Других причин у меня не было, и не мог я думать, чтоб вы получали мои письма и не отвечали на них. На этом разрешите мне закончить своё письмо...»







В 1943 году Павел Буров написал с фронта письмо родителям, но так получилось, что в 2019-м его получили дочь и внуки.







Дочь фронтовика получила пропавшее письмо только в этом году





— Мне было всего семь лет, когда папа ушёл на войну, — рассказывает дочь фронтовика Елена Бурова. — Ему самому на тот момент было чуть больше 40 лет. Мы жили обычной жизнью, как все дети того времени.







«Дома мы перечитывали это письмо много раз. Внуки слушали со слезами на глазах, потому что это не какая-то история из учебников, а наша собственная, семейная», — рассказала Елена Бурова





«Здравствуйте, дорогие родители. Сообщаю, что в настоящее время жив и здоров. Не сегодня-завтра снова иду в бой. Обо мне не беспокойтесь, я сыт и обут, а если придётся пасть, то знайте, что этого потребовала родина и моя смерть не будет бесчестной. Как от вас, так же и от Авы письма не получал уже очень давно. Правда хотелось бы что-либо узнать о вашей чебаркульской жизни, ну [неразборчиво] возможность, что настанет время, я вернусь и тогда узнаю всё! Одновременно сейчас же пишу письмо Аве [неразборчиво] и всё равно дойдёт, но на всякий случай получите письмо, передавайте обо мне Аве. До свидания. Ваш сын Павел. Жду и надеюсь получить от вас радостное письмо».





Среди недоставленных писем оказался конверт, который только должен был уйти на фронт. Красноармеец Ваня так и не получил его и не узнал, как сильно его ждали дома.





Этот конверт должен был уйти на фронт





«Добрый день, многоуважаемый Ваня. Спешу уведомить вас о своём здоровье. Пока живы и здоровы. Мама и я работаем, здоровье... Чувствую нечего. Как ваше здоровье? Почему не пишешь? Я сомневаюсь, что не хочешь мне писать. Ваня, милый, я всегда думаю о вас, как мы с вами время проводили 42-й год и чего с вами говорили. Я вспоминаю, и сердце кровью обливается. Не забудь меня, вспоминай и пиши почаще. Я картошку посадила возле дома и до поля, где в прошлом году было в два раза больше. Жду тебя домой по осени. Ваня, милый мой».







Среди недоставленных писем лета 1943-го есть «мирные» конверты. Продолжалась переписка между родственниками, друзьями. Но даже такие листы просматривались цензурой. Особенно если в обратном адресе указывались охрана НКВД или пожарная часть.







За такое письмо в военное время могли дать срок. Оно написано на листке из памятки для красноармейцев по использованию трофейного оружия. Такие издания начали выпускаться в первые годы войны и подробно рассказывали о вражеском вооружении.







В Чебаркуль своему сыну писала мама. Где она взяла такой листок, остаётся только догадываться. Возможно, работала в библиотеке, военкомате или на заводе







«Здравствуй сынок! Дмитрий Георгиевич, передаю привет тебе, желаю усех благ в жизни твоей. О себе сообщаю, что я работаю в Свердловске, здоровье пока ничего. От вас писем не получали. Адрес мой старый. Пиши ответ. Сообщи, как вы живёте, кем работаете. Живу пока ничего, деньги есть. Пиши мне почаще ответ».







В пачке недоставленных писем оказалось ещё одно письмо этой женщины сыну.







«Здравствуй, милый сынок! Пишет тебе мама. Посылаю я тебе свой горячий привет с любовью, низкий поклон. Сообщаю, что я жива и здорова, того и тебе желаю — доброго здоровья и хороших успехов в твоей работе. Сообщаю, что дома пока благополучно, только потерялась козушка, а остальное сохранено. Сообщаю, что получила письмо от… Он сейчас находится в Свердловске. Сообщаю, что… Но льют сильные дожди уже две недели, и сено, наверное, сгниёт. Не знаю, что будет дальше, какая погода. Был Гриша, гостил 10 дней с 20 по 30 июля. Ещё скажу, ты просил посылку, но посылки не принимают никак, только заключенным разрешают передавать, а другим нет. Написала… Надеюсь на почту. Как получила твоё письмо… Чтобы сходить к директору школы и поговорить о переводе. Завтра же всё это сделаю, если можно будет. До свидания. Жду ответ».







Это письмо, написанное красными «учительскими» чернилами, сын тоже не получил





Ещё одно письмо из Курганской области также не дошло до адресата. Девушка сообщала, что собирается на фронт, и просила Йосю приехать попрощаться.







Скорее всего, Йося так и не узнал, что его знакомая собирается на фронт





«Дорогой Йося! Шлю тебе мой чистосердечный привет и желаю всего хорошего в твоей молодой жизни. Сообщаю, что я жива и здорова. Живу неважно, но ничего не поделаешь, раз тебе так хотелось, то я не против. Сейчас знаю, почему я не получала писем от тебя. Мне ясно всё, так что больше писать к тебе не буду, только если желаешь, то можешь приехать, я с тобой поговорю. Я собираюсь в РККА защищать родину от ненавистного врага. На днях у нас отправили девушек, и мы готовимся к отправке. Если желаешь увидится, то приезжай скорей. А если можешь, так выжми пропуск для меня, и поеду и попрощаюсь с Гришей. Да, Йося, я сейчас в сильно плохом настроении, толком некому высказаться. Сима у нас заболела, лежит 4 дня в постели, температура высокая. Врач приходит ежедневно. Получили посылку из Палестины. Ну пока. Целую крепко. Феня. Жду с нетерпением ответа».







Ещё одному письму не удалось покинуть пределы Чебаркуля. Оно было отправлено со станции Бишкиль в Челябинск в разгар войны. На конверте трогательная пометка «Владимиру, который пел "Моя любимая"».







Владимир так и не получил это письмо, а Лида не дождалась ответа





«К сожалению, я не знаю твоей фамилии, ты сказал моей подруге, а она забыла. Но я думаю, раз ты сказал, что тебя всё знают, я решила написать без фамилии. Писать много не буду, так как не уверена, что это письмо попадёт к тебе. В то время я как назло уехала, поэтому не могла тебя увидеть и поболтать. Ну ничего. Ты просил, чтобы мы тебе писали, я, в свою очередь, прошу, чтобы ты нам тоже писал и ответил на это письмо. Когда получу ответ, напишу подробное письмо. Лида».







Среди забытых конвертов 1943 года краеведы обнаружили письмо из Челябинского автотракторного техникума. Оно было адресовано Ивану Балашову. В официальном конверте находился список документов, которые Иван должен был привезти в техникум для дальнейшей учёбы. Но это письмо тогда ещё молодой человек так и не получил.





Иван Балашов мечтал стать студентом и успешно прошёл первые испытания в техникум, но для поступления не хватало некоторых документов. Получи он это письмо, его жизнь сложилась бы совсем по-другому





— Он так неучем и прожил всё жизнь, никакого среднего образования не получил, — рассказала его дочь Вера Ивановна. Она получила письмо вместо отца спустя 76 лет. — Но голова у него была светлая. Работал на ремонтно-механическом заводе, считался хорошим специалистом, мастером своего дела.

