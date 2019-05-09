Жители Академгородка спели военные песни с грузовика и устроили ретро-дефиле в винтажных платьях





Концерт устроили прямо в кузове грузовой машины

8 мая в новосибирском Академгородке прошло мероприятие, посвящённое Дню Победы, — в нём приняли участие взрослые и дети Академгородка, а также студенты НГУ. Организатором выступил Интегральный музей-квартира Академгородка.







«Для нас это мероприятие проводится не впервые, потому что наш музей (Интегральный музей-квартира Академгородка. — Прим. ред.), который в первую очередь посвящён истории Академгородка, может погружать в историю разных годов. Мы вообще можем в любую эпоху погрузить. Но в преддверии Дня Победы нас часто просят, чтобы мы погрузили именно в эпоху 40-х годов. <...> Такое мероприятие мы проводим регулярно в июне, накануне дня памяти и скорби, а в этом году решили провести перед 9 мая вместе с НГУ. Для университета это первое подобное мероприятие. <...>В следующем году планируем повторить это, потому что очень душевно было для студентов, да и в принципе для всех жителей Академгородка. Не было никаких разграничений, все могли поучаствовать, посмотреть», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Безносова-Близнюк, создатель Интегрального музея.





Участники показывали снаряжение, оружие, форму военных лет





На празднике каждый мог погрузиться в эпоху победной весны: для новосибирцев организовали концерт фронтовой песни в кузове грузовика, выставку ретро-машин и ретро-дефиле в винтажных платьях 40-х годов. Также организаторы развернули на улице полевую кухню и военный госпиталь.







«Мероприятие было масштабным, потому что была военная техника, которую обычно мы не привлекаем. Я сама поражаюсь тому, что мы как будто на машине времени, то есть прямо чувствовалась атмосфера сегодня, было такое живое погружение, все говорили «Спасибо». Мы очень благодарны всем, кто это почувствовал. Мне кажется, что сегодня было много людей. <...> Студенты в итоге приняли активное участие: студенты-медики, например, интересовались военным госпиталем, причём иностранные студенты», — отметила Анастасия Безносова-Близнюк.





Костюмы 1940-х годов полностью помогли погрузиться в эпоху





«Нам очень хочется, чтобы студенты, молодёжь почувствовали эпоху 40-х годов. Мы горесть войны почувствовали, потому что мы ветеранов живых видели: они приходили в школы, они рассказывали нам, они шли по Морскому проспекту в Академгородке — мы выросли на этом. У молодёжи сейчас нет такой возможности, потому что ветеранов осталось очень мало, поэтому мы должны пересказать наши впечатления, нашу боль, которую мы чувствовали от ветеранов. <...> Поэтому нам кажется, что миссия нашего поколения – передать молодёжи то, что мы помним по рассказам тех, кто видел Великую Отечественную войну и кто в ней участвовал», — добавила создатель Интегрального музея.







В военном госпитале можно было посмотреть предметы времён войны, необходимые для первой медицинской помощи





Самая красивая часть мероприятия — дефиле в винтажных платьях. «Я написала организатору, сходила на примерку, а сегодня уже дефилировала в наряде. Мне все понравилось, было здорово, очень позитивная атмосфера, визуализация того, как люди жили в то время. Запомнилась полевая кухня, показ нарядов и палатка, где читали письма фронтовиков и военный госпиталь» — рассказала студентка НГУ Юлия Лавринова.







Дефиле в платьях 1940-х годов. Вся коллекция собрана Анастасией Безносовой-Близнюк и хранится в Интегральном музее





Песни и танцы — это то невидимое оружие, которое помогало людям в годы Великой Отечественной войны





Полевая кухня была развёрнута прямо у главного корпуса НГУ





Студентки в платьях 1940-х годов выглядели просто потрясающе





Новосибирцы осматривали обмундирование и оружие, слушали рассказы, пели песни под гитару





Вчера в Ленинском районе Новосибирска у Монумента Славы прошла традиционная акция «Свеча памяти» — по наблюдениям корреспондента НГС, в ней приняли участие несколько тысяч новосибирцев. Каждый год это мероприятие проводится в память о погибших в Великой Отечественной войне.