Новосибирцы пожаловались на сбой в работе онлайн-банка ВТБ

В банке пообещали устранить неполадки в ближайшее время

Неполадки в работе сервисов начались около четырёх часов вечера

Сегодня с четырёх до десяти часов вечера в работе онлайн-банка ВТБ произошел временный сбой — на момент публикации на проблемы пожаловались около 2000 человек по всей стране.





По информации мониторингового сервиса Downdetector, 53% пользователей не могут войти в систему, у 25% не работают внутрибанковские переводы, а 20% пользователей столкнулись со сбоем всех сервисов.





По данным сервиса, сбой произошёл в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Краснодаре, Иркутске, Нижнем Новгороде и в других городах России.





В колл-центре банка корреспонденту НГС сообщили, что вход в систему ограничен по техническим причинам. «В ближайшее время данные технические неполадки будут устранены», — уточнили в колл-центре.





Месяц назад у новосибирцев перестало работать приложение «Сбербанк Онлайн» — тогда по всей стране на проблемы пожаловались более 1000 человек.