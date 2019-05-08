После публикации на НГС на улице возле администрации вернули дорожный знак

Два месяца автоинструктор вёл войну за возвращение знака

Ещё в августе 2018 года знак был на месте 
Ещё в августе 2018 года знак был на месте 

Сегодня, 8 мая, на улицу Пархоменко поблизости от администрации Ленинского района Новосибирска вернули знак «Одностороннее движение», — два месяца автоинструктор Сергей Воронов добивался от властей возвращения знака. 


По его словам, знак вернули только сегодня, после публикации на НГС. 


«Однозначно после статьи. Так как многие из моих обращений, при наличии обещания всё исправить, ещё не исполнены. Некоторые обещания были даны ещё в прошлом году. <...> Вернули только сегодня. Проезжал мимо [увидел]», — сообщил Серей Воронов. 


Корреспондент НГС ещё вчера направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему дорожные рабочие не повесили знак «Одностороннее движение» после обращения автоинструктора. Ответа так и не поступило. 


Скоро в Новосибирске должны появиться новые знаки специально для чиновников — им разрешат бесплатно оставлять машины на некоторых парковках города.

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