Футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам в колонии

Александр Кокорин за решеткой с октября прошлого года

Сегодня в Москве вынесли приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они оба, а также брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий признаны виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью человека с применением оружия.





По решению суда оба футболиста отправятся в колонию общего режима. Павел Мамаев на год и пять месяцев, Александр Кокорин - на год и шесть месяцев.





Как сообщает «Медиазона», судья признала, что поведение футболистов и их приятелей не соответствовало социальным нормам: «Желая противопоставить себя другим, они подошли к Паку (пострадавший чиновник Минпромторга. — Прим. ред.) и использовали для удара деревянный стул».





Ранее прокурор запросила Кокорину полтора года колонии общего режима, Мамаеву — один год и пять месяцев.





Александр Кокорин и Павел Мамаев находились в СИЗО с прошлого года. 8 октября они устроили драку в кафе, в которой пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.







