Самый бойкий «Мерс»: названы цены на внедорожный суперхит Mercedes

Покупатели разбирают Mercedes-Benz GLC за соотношение цены, качества и размеров

Mercedes-Benz GLC — самый популярный внедорожник марки
Mercedes-Benz GLC — самый популярный внедорожник марки

Компания Mercedes раскрыла цены на обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC (и его купеобразную версию GLC Coupe). Это самая популярная модель во внедорожной линейке марки как в России, так и в Новосибирске. Машина нравится потребителю сбалансированными размерами, ценой и оснащением. Обновленный кроссовер будет стоить от 3 650 000 рублей. 


«Поменялись фары, профиль бамперов, в салоне центральная консоль изменилась. Табло, где приборная панель, электронная. Это одна из трех самых продаваемых моделей — и по обращениям, и по продажам GLC — топовая модель», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили». 


В базовой версии кроссовера за 3 650 000 рублей имеются: светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, новый мультимедийный комплекс MBUX с двумя дисплеями, электропривод багажной двери, отделка сидений искусственной кожей. Базовое купе GLC Coupe стоит от 3 980 000 рублей.


Модель оснащается 2-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями с наддувом, полным приводом, коробкой-автоматом. Самый дорогой вариант с 510-сильным двигателем V8 стоит от 7 770 000 рублей.


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