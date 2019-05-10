Самый бойкий «Мерс»: названы цены на внедорожный суперхит Mercedes
Покупатели разбирают Mercedes-Benz GLC за соотношение цены, качества и размеров
Компания Mercedes раскрыла цены на обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC (и его купеобразную версию GLC Coupe). Это самая популярная модель во внедорожной линейке марки как в России, так и в Новосибирске. Машина нравится потребителю сбалансированными размерами, ценой и оснащением. Обновленный кроссовер будет стоить от
«Поменялись фары, профиль бамперов, в салоне центральная консоль изменилась. Табло, где приборная панель, электронная. Это одна из трех самых продаваемых моделей — и по обращениям, и по продажам GLC — топовая модель», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра Mercedes «СТС Автомобили».
В базовой версии кроссовера за
Модель оснащается 2-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями с наддувом, полным приводом, коробкой-автоматом. Самый дорогой вариант с 510-сильным двигателем V8 стоит от
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