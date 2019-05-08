Полиция поймала женщину, которая с ножом ограбила врача

Теперь ей грозит арест

Полиция в течение дня поймала нападавшую
Полиция в течение дня поймала нападавшую

Новосибирская полиция нашла женщину, которая напала на врача в поликлинике на улице Гидромонтажной в микрорайоне «ОбьГЭС». 


Само нападение произошло сегодня, 8 мая. Женщина, вооружённая ножом, забрала у врача 200 рублей, а потом убежала.


Как пояснили в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, преступницей оказалась уроженка Петропавловска-Камчатского 1975 года рождения. По данным ведомства, во время нападения она была пьяна. 


«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия. — Прим. ред.). Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения», — сообщили в пресс-службе. 


Два года назад друг раненой пациентки напал на врача-травматолога в Бердской центральной городской больнице. Мужчина пытался задушить доктора из-за «неправильно» лечения

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