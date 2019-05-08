АВТОВАЗ запатентовал внешность новой «Нивы»: машина похожа на хомяка с надутыми щёками

Новая «Нива» выглядит брутально и свежо

Концепт Lada 4x4 Vision
Концепт Lada 4x4 Vision

АВТОВАЗ запатентовал концептуальный экстерьер нового поколения внедорожника Lada 4x4 («Нива»). Соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности. 


Изображение полностью соответствует представленному ранее концепту Lada 4x4 Vision. Особенностью внешнего вида автомобиля являются высокая линия остекления, дизайнерские Х-элементы на боковых поверхностях, мощные клыки на переднем бампере, создающие так называемые выраженные щёки. Автомобиль будет построен на платформе, единой с выпускающимся сейчас Renault Duster. 


«Текущая "Нива" — на неё спрос очень хороший, в том числе на 5-дверную. Основная часть клиентов из области — люди из регионов, из деревень, из колхозов. Стартует "Нива" с 518 тысяч рублей. Самая дорогая "Бронто рысь" на больших колесах стоит в районе 750 тысяч рублей», — рассказывает об аудитории модели Илья Золотухин, руководитель отдела продаж дилерского центра «Азия Авто».


Патентное изображение «Нивы»
Патентное изображение «Нивы»


АВТОВАЗ планирует сохранить ценовую политику в отношении внедорожника: «Нива» должна остаться доступным автомобилем, который стоит не дороже кроссоверов-иномарок, выпускаемых альянсом Renault-Nissan (контролирует АВТОВАЗ). 


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