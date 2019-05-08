Три машины столкнулись на алтайской трассе: есть пострадавшие

Иномарка выехала на встречную полосу

Сегодня, 8 мая, в Новосибирской области на федеральной трассе M-256 столкнулись три автомобиля — всех пострадавших в ДТП под Искитимом увезли в больницу.







«В 16:49 нам поступила информация о ДТП в 5 километрах от Искитима в сторону Линёво. Там три машины [столкнулись]. Есть пострадавшие, их зажало в машине. Среди них есть дети», — сообщили в службе «112».







Как рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде безопасного движения по Искитимскому району Ольга Ерохина, автомобиль Suzuki Grand Vitara выехал на встречную полосу.





«На 64-м километре Новосибирск — Ташанта водитель, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, осуществляя движение со стороны Барнаула в сторону города Новосибирска, по неустановленным причинам осуществил выезд на встречную полосу в том месте, где запрещено, и осуществил столкновение с Toyota Sienta, после чего произошло столкновение с Toyota WiLL Cypha, которая осуществляла движение в попутном направлении. Пассажиры и водители получили телесные повреждения и были доставлены в лечебные учреждения города Искитима», — сообщила Ольга Ерохина.





Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД





Информация о количестве пострадавших уточняется.





В середине апреля в Заельцовском районе Новосибирска на улице Аэропорт, 51 столкнулись две машины Toyota Land Cruiser и седан Toyota Chaser. После удара «Чайзер» вынесло на тротуар.

