Спасатели нашли тела трёх новосибирских туристов в горах Алтая

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что спасатели нашли тела трёх погибших после схода лавины туристов.



«Спасатели нашли тела троих погибших туристов. 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Двоим удалось спастись, но из-за отсутствия связи они смогли сообщить о произошедшем только сегодня, 8 мая. Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета», — написал Олег Хорохордин в Instagram.

