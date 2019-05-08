Спасатели нашли тела трёх новосибирских туристов в горах Алтая

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Об этом сообщил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин
Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что спасатели нашли тела трёх погибших после схода лавины туристов.
«Спасатели нашли тела троих погибших туристов. 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Двоим удалось спастись, но из-за отсутствия связи они смогли сообщить о произошедшем только сегодня, 8 мая. Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета», — написал Олег Хорохордин в Instagram.
«В результате проводимых поисковых работ в 13:20 (мск) спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда обнаружено 3 тела (2 мужских, 1 женское). Поисковые мероприятия продолжаются», — уточнили в ГУ МЧС по Республике Алтай.
6 мая группа туристов из Новосибирска попала под лавину в районе Южно-Чуйского хребта — две участницы похода спаслись и вышли к другой группе только 8 мая. НГС в режиме онлайн следит, как идёт поисковая операция на месте происшествия. По информации знакомых, две туристки выжили, потому что первыми взошли на гребень горы.
Дарья Винокурова
Фото instagram.com/khorokhordin.official
Трагедия? Да!
Ну хоть похоронят по человечьи...
А вообще- каждый выберает свою жизнь..Кто то может умереть на даче, пытаясь вырастить овощи и ягоды, для того, чтобы выжить..
Вот приедут туда спасатели?
Кинологи и Два( 2) вертолета?......