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Происшествия

Спасатели нашли тела трёх новосибирских туристов в горах Алтая

Об этом сообщил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин

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Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что спасатели нашли тела трёх погибших после схода лавины туристов.

«Спасатели нашли тела троих погибших туристов. 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Двоим удалось спастись, но из-за отсутствия связи они смогли сообщить о произошедшем только сегодня, 8 мая. Это трагедия, от которой, к сожалению, в горах не застрахованы даже опытные альпинисты. Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов. На месте происшествия работает группа спасателей, в том числе четыре кинологических расчета, задействовано два вертолета», — написал Олег Хорохордин в Instagram.

«В результате проводимых поисковых работ в 13:20 (мск) спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда обнаружено 3 тела (2 мужских, 1 женское). Поисковые мероприятия продолжаются», — уточнили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

6 мая группа туристов из Новосибирска попала под лавину в районе Южно-Чуйского хребта — две участницы похода спаслись и вышли к другой группе только 8 мая. НГС в режиме онлайн следит, как идёт поисковая операция на месте происшествия. По информации знакомых, две туристки выжили, потому что первыми взошли на гребень горы.

Дарья Винокурова
Фото instagram.com/khorokhordin.official

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лавинаГорный Алтай

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КОММЕНТАРИИ (6)

Точняк
8 май 2019 в 18:29

Трагедия? Да!
Ну хоть похоронят по человечьи...
А вообще- каждый выберает свою жизнь..Кто то может умереть на даче, пытаясь вырастить овощи и ягоды, для того, чтобы выжить..
Вот приедут туда спасатели?
Кинологи и Два( 2) вертолета?......

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Калан Тарян
8 май 2019 в 18:44

Малахов где

Стас777
8 май 2019 в 18:39

Кого именно нашли ? Знаю лично и Блинова Игоря и Воробьеву Юлю. Пока не найдены тела, рано считать погибшими.