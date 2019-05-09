Сотни новосибирцев пришли в центр на парад
Толпы людей пришли отпраздновать День Победы — для них перекрыли центральные улицы
В Новосибирске начали праздновать День Победы — с раннего утра центральные улицы перекрыли, а новосибирцы начали подтягиваться к площади Ленина, где скоро начнётся парад.
Парад начнётся в 10:00, а сразу за военными и техникой пройдёт «Бессмертный полк» — его участники пройдут от Октябрьской магистрали к Дому офицеров. НГС уже рассказывал о программе праздника — кроме традиционных мероприятий на площади Ленина новосибирцев ждёт праздничная программа в Первомайском сквере, легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина, а в 22:00 — большой фейерверк в нескольких местах города.
Весь день корреспонденты НГС будут следить за праздником в режиме онлайн.
Также мы собрали важное: расписание работы станций метро, карту перекрытий улиц и места, где сегодня запрещено продавать алкоголь.
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