Сотни новосибирцев пришли в центр на парад

Утром по Красному проспекту промаршируют военные, проедет военная техника и пройдёт «Бессмертный полк», а вечером здесь покажут салют

В Новосибирске начали праздновать День Победы — с раннего утра центральные улицы перекрыли, а новосибирцы начали подтягиваться к площади Ленина, где скоро начнётся парад.





Парад начнётся в 10:00, а сразу за военными и техникой пройдёт «Бессмертный полк» — его участники пройдут от Октябрьской магистрали к Дому офицеров. НГС уже рассказывал о программе праздника — кроме традиционных мероприятий на площади Ленина новосибирцев ждёт праздничная программа в Первомайском сквере, легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина, а в 22:00 — большой фейерверк в нескольких местах города.





Весь день корреспонденты НГС будут следить за праздником в режиме онлайн.





Также мы собрали важное: расписание работы станций метро, карту перекрытий улиц и места, где сегодня запрещено продавать алкоголь.







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