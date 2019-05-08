Вместо бараков на Никитина начали строить урбан-виллы с патио на крышах

Три первых дома сдадут к концу 2021 года

К концу 2021 года в квартале с аварийными домами появятся новые урбан-виллы

Мэрия Новосибирска выдала компании «Сибакадемстрой» разрешение на строительство трёх домов на улице Грибоедова — они станут первым этапом реализации проекта квартала с урбан-виллами, которые заменят старые бараки.







Первые дома начали строить между улицами Декабристов, Грибоедова и 9-го Ноября. Их высота — 8–10 этажей, включая технические, в них по одному подъезду и по 45–52 квартиры на дом. Всего в первой очереди будет 145 квартир, вместе с ними введут часть подземного паркинга на 89 автомобилей — впоследствии паркинг расширят под другие дома.







«Особенностью первой очереди станут квартиры с отдельным входом на первых этажах и двухуровневые квартиры с угловыми террасами и патио на крыше», — рассказали в компании.







Перед домами в первой очереди застройщик обещает благоустроить площадь для пешеходов





Дома из-за перепада высот на территории будут окружены дворами на трёх уровнях, здесь предусмотрены общественные территории, прогулочные аллеи и камерные сады между домами. Со стороны улицы Грибоедова в первой очереди запланированы террасный двор и зелёная площадь.







По данным сайта застройщика, стоимость квартир в продаже варьируется от 2,85 миллиона рублей за студию площадью 31,4 кв. м до 19 миллионов рублей за двухуровневую «трёшку» площадью 160,1 кв. м с угловой террасой в 42,6 квадрата и патио.







Всего в квартале запланированы восемь домов формата «урбан-вилла» высотой 7–9 этажей и 17-этажная башня. Сдать первый этап строительства в компании рассчитывают к концу 2021 года.







Квартал площадью 1,84 га компания «Сибакадемстрой» получила с торгов за право развития застроенной территории осенью 2017 года, он обошёлся застройщику в 9,4 миллиона рублей. На территории было 8 аварийных домов, два из них сегодня уже снесены, участок готовят к строительству.







Ранее власти города и области объявили о скором сносе бараков, с которыми не справились московский и новосибирский застройщики.

