«Лавина их не тронула»: глава секции горного туризма рассказал, как двум сибирячкам удалось спастись

Руководитель секции горного туризма НГУ Владимир Юдин говорит, что пока рано считать остальных 7 участников похода погибшими

Руководитель секции горного туризма НГУ Владимир Юдин рассказал, как спаслись две туристки во время схода лавины на вершине Металлург в Республике Алтай. Они успели взойти на гребень раньше остальных, и поэтому не пострадали.







«Они не попали в лавину. Все шли по склону и практически уже вышли на гребень. Девчонки вышли на гребень, а остальные были вблизи. Если бы минут на 10 были раньше, то все были бы живы. Лавина сошла и их (Екатерину Полянскую и Наталью Антонову. — Прим. ред.) не тронула. Они два дня выбирались и встретились с другой группой, которая тоже из Академгородка. Они нам всё сообщили по спутниковому телефону. Они живы, здоровы», — рассказал Владимир Юдин.





Владимир Юдин возглавляет секцию горного туризма НГУ с 1980 года. Судя по своему опыту, он говорит, что пока рано считать остальных 7 участников похода погибшими.





«Всякое бывает в горах. Лавина может выкинуть человека из своих объятий. При этом может живого выкинуть, пусть даже искалеченного, но живого. Шанс есть. Но я так скажу, я реалист — шанс 0,001%, но надежда есть»,





— рассказал корреспонденту НГС Владимир Юдин.







Несколько часов назад начальник главного управления МЧС России по Республике Алтай полковник Андрей Бурлаков рассказал о последствиях лавины, после схода которой пропали 7 туристов из Новосибирска, — по его словам, поиски могут затянуться из-за большого объёма сошедшего снега.