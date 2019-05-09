От рассвета до салюта: Новосибирск начал праздновать День Победы

Трансляция обновляется

В Новосибирске начали праздновать День Победы — 9 мая в России отмечают 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.





Корреспонденты НГС весь день рассказывают о празднике в режиме онлайн. Присоединяйтесь!





Присылайте сообщения, фото и видео с празднования Дня Победы в редакцию НГС — их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать своё имя и контактный телефон.







10:04





На параде выступают молодые офицеры. Тем временем у часовни на Красном проспекте выстроилась военная техника, которая вот-вот появится на площади Ленина. Войска Новосибирского гарнизона построены для парада, звучит из нашей трансляции. Около двух тысяч военнослужащих прямо сейчас выстроились в центре Новосибирска.





10:00

Прямо сейчас на площади Ленина зазвучали куранты! Парад начинается. Наши корреспонденты ведут стрим, присоединяйтесь.









09:58

Если вы сегодня тоже празднуете День Победы — расскажите нам, как вы отмечаете, поделитесь историей своих бабушек и дедушек или просто поздравьте ветеранов.





Присылайте сообщения, фото и видео с празднования Дня Победы в редакцию НГС — их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать своё имя и контактный телефон.







09:49

Если вы только проснулись и ещё не придумали, чем заняться сегодня — знакомьтесь с официальной программой. Обратите внимание на точки, откуда можно будет посмотреть фейерверк — он начнётся в 22:00.









09:43

Ветеранам выделили самые почётные места для просмотра парада и заботливо укутали пледами. До начала праздника остаются считанные минуты.









09:38

Военные уже выстроились на площади, ждут команды, когда можно будет начать парад — по плану, он должен начаться в 10:00. Техника тоже готова блистать на площади. Огромные толпы людей уже выстроились вдоль Красного проспекта, чтобы увидеть парад. Для тех, кто не успел, есть онлайн-репортаж НГС. Ничем не хуже.

























09:30

Сегодня прохладнее, чем в последние дни, но довольно солнечно.





«9 мая в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха +13, +15 градусов», — предупредили на сайте Новосибирского гидрометцентра. Правда, во второй половине дня обещают небольшой дождь — придётся брать зонтик.







Кстати, вы заметили, что деревья тоже подготовились к празднику? Листья на них распустились прямо к 9 Мая. Мы сравнили мартовские фото города с майскими — получилось очень красиво, посмотрите.









09:30

К площади Ленина подтягиваются ветераны. Это их 74-й праздник — вы только представьте!

















09:15

Для новосибирцев ещё с вечера заботливо приготовили ограждения. Уже сейчас на площадь Ленина попасть не так легко, как обычно.



















09:06

Участники Бессмертного полка уже начали собираться на Октябрьской магистрали.









Они пойдут только в 10:45, сразу после парада военной техники. Огромная колонна протянется от Октябрьской магистрали к Дому офицеров на Красном проспекте.









09:04

Наш корреспондент Дарья Януш ведёт онлайн-трансляцию с площади Ленина. Посмотрите, что там сейчас происходит.









09:01

Центральные улицы начали перекрывать с 7:00, некоторые останутся закрытыми до самого вечера. Мы уже предупреждали о том, какие улицы перекроют. Возьмите схемы, если потеряли.











Улицы перекроют не только в центре — объезд придётся искать жителям Ленинского, Калининского районов, а также Академгородка.

























