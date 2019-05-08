Посетительница с ножом зашла в кабинет к врачу и отняла у него деньги
Поисками женщины занялись полицейские
В среду, 8 мая, посетительница с ножом напала на врача поликлиники на улице Гидромонтажной в новосибирском микрорайоне «ОбьГЭС».
Происшествие случилось во взрослом отделении поликлиники, входящей в состав горбольницы
«Зашла женщина. Сначала обратилась в регистратуру с каким-то вопросом, потом прошла в коридор. Зашла в один из первых кабинетов, вытащила нож и у врача, который вёл там приём, потребовала деньги», — рассказал корреспонденту НГС главный врач больницы Александр Осадчий.
Он уточнил, что инцидент произошёл в кабинете одного из узких специалистов. Врач вытащил кошелёк и отдал посетительнице все деньги, которые там были, — 200 рублей.
«Она спросила: "А если бы было больше, отдал бы?". Он говорит: "Да, отдал бы больше, жизнь дороже". Она тут же развернулась и вышла», — описал ситуацию Александр Осадчий.
Он добавил, что сейчас поисками посетительницы занимается полиция. По данным главврача, эта женщина не прикреплена к поликлинике, в которой произошёл инцидент, но живёт на ОбьГЭСе — её узнали очевидцы.
Получить комментарий пресс-службы Главного управления МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС пока не удалось.
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