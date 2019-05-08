Скандал в НИИТО: больницы не поделили 33 миллиона и начали судиться

На федеральный НИИ травматологии подала в суд его бывшая клиника

Клиника отделилась от НИИТО, но их корпуса располагаются по соседству
Клиника отделилась от НИИТО, но их корпуса располагаются по соседству

Новосибирская клиника НИИТО подала в суд на федеральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Цивьяна — бывшие коллеги не поделили почти 33 миллиона рублей.


Клиника НИИТО отделилась от федерального НИИ на улице Фрунзе больше года назад, а в октябре 2018 года клиника попросила НИИТО вернуть «товарно-материальные ценности», рассказали корреспонденту НГС в автономной некоммерческой организации (АНО) «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО».


Среди этих «ценностей» оказались лекарственные препараты на сумму 4,5 миллиона рублей и металлоконструкции за 28,3 миллиона рублей. Федеральный НИИТО отказался возвращать их.


«По состоянию на дату подачи искового заявления в суд АНО не были возвращены ранее переданные на хранение товарно-материальные ценности на общую сумму 32 798 077 [рублей] и не предоставлены документы о причинах их возврата или сроках их возврата АНО. Со стороны ФГБУ (федерального учреждения. — Прим. ред.) не принимаются меры для урегулирования судебного спора», — рассказали в клинике.


Корреспондент НГС написала запрос в федеральный НИИТО, но в институте отказались отвечать на вопросы по судебному иску.


НИИТО оказался в центре скандала в феврале 2018 года, когда его директора Михаила Садового, который проработал в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии больше 30 лет, арестовали и уволили. Также появилась информация, что в НИИТО работали сектанты, которые тратили деньги на свои нужды.


В суде Михаил Садовой просил изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Сейчас разбирательство по делу Садового продолжается — очередное заседание назначено на 17 мая.


В НИИТО всё ещё не назначен директор — по данным сайта медицинского учреждения, исполняет обязанности руководителя Ирина Кирилова. В феврале же стало известно, что новым главой НИИТО мог стать известный учёный и кардиохирург Евгений Покушалов, но его тоже арестовали — в отношении него возбуждено дело о хищении 1,3 миллиарда рублей.

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