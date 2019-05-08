Всегда на дежурстве: объявлен график работы поликлиник и травмпунктов в праздничные дни

Ежедневно в поликлиниках будут дежурить врачи

Большинство травмпунктов будут работать круглосуточно, в поликлиниках дежурные врачи будут принимать пациентов с 9:00 до 15:00 все праздничные и выходные дни

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, как будут работать травмпункты и больницы с 9 по 12 мая.







В поликлиниках дежурные врачи будут принимать пациентов с 9:00 до 15:00 все праздничные и выходные дни.





«Неотложную стоматологическую помощь можно будет получить взрослым и детям круглосуточно в клинической стоматологической поликлинике № 3 (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57, телефон регистратуры 342-83-41)», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.





График работы травмпунктов:





Городская клиническая больница № 2 (Ползунова, 21) — все дни недели, круглосуточно открыта для взрослых Дзержинского района.





Детская городская больница № 6 (Промышленная, 2А) — каждый день с 8:00 до 22:00. Принимает детей из Дзержинского и Калининского районов.





Городская клиническая больница № 1 (Залесского, 6) — все дни недели, круглосуточно. Оказывает помощь взрослым жителям Заельцовского района.





Городская клиническая больница № 25 (Александра Невского, 1А) — все дни недели, круглосуточно. Принимает взрослых жителей Калининского района, за исключением посёлка Пашино.





Городская поликлиника № 2 (Московская, 89) работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00. Оказывает помощь взрослым жителям Октябрьского района.





Новосибирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 (Тургенева, 155) в праздничные дни работает круглосуточно. Обслуживает взрослых жителей Октябрьского района.





Городская поликлиника № 22 (Зорге, 47/1) — все дни недели, круглосуточно. Принимает взрослых жителей Кировского района.





Детская городская клиническая больница № 1 (Вертковская, 3) — каждый день с 8:00 до 22:00. Обслуживает детей из Кировского и Ленинского районов.





Городская поликлиника № 26 (2-й переулок Пархоменко, 7) — все дни недели, круглосуточно. Оказывает помощь взрослым жителям Ленинского района.





Городская клиническая поликлиника № 1 (Серебренниковская, 42) — все дни недели, круглосуточно. Принимает взрослых жителей Центрального и Железнодорожного районов.





Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи (Красный проспект, 3) оказывает помощь детям из Центрального, Железнодорожного, Октябрьского, Заельцовского и Первомайского районов круглосуточно, из Дзержинского, Калининского, Кировского и Ленинского районов — с 22:00 до 8:00.





Центральная клиническая больница СО РАН (Пирогова, 25) — все дни недели, круглосуточно. Обратиться сюда за помощью могут как взрослые, так и дети из правобережной части Советского района.





Городская больница № 3 (Мухачёва, 5) — все дни недели, круглосуточно. Принимает детей и взрослых из левобережной части Советского района.





Поликлиническое отделение городской клинической больницы № 19 (Героев Революции, 5) — все дни недели, круглосуточно. Оказывает помощь взрослым жителям Первомайского района;





Городская больница № 4 (Новоуральская, 27/1) — все дни недели, круглосуточно. Обслуживает взрослых жителей посёлка Пашино.





Офтальмологический травмпункт Городской клинической больницы № 1 (Залесского, 6) — все дни недели, круглосуточно. Обратиться сюда за помощью могут все взрослые новосибирцы.





Ожоговый травмпункт Новосибирской областной клинической больницы (улица Немировича-Данченко, 130) — все дни недели, круглосуточно. Принимает взрослых и детей из всех районов города.





Медицинская помощь детям с травмами в Новосибирске стала доступнее после открытия самого большого травматологического пункта в городе в конце апреля.