Всегда на дежурстве: объявлен график работы поликлиник и травмпунктов в праздничные дни
Ежедневно в поликлиниках будут дежурить врачи
В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, как будут работать травмпункты и больницы с 9 по 12 мая.
В поликлиниках дежурные врачи будут принимать пациентов с 9:00 до 15:00 все праздничные и выходные дни.
«Неотложную стоматологическую помощь можно будет получить взрослым и детям круглосуточно в клинической стоматологической поликлинике
График работы травмпунктов:
Городская клиническая больница
Детская городская больница
Городская клиническая больница
Городская клиническая больница
Городская поликлиника
Новосибирская городская клиническая больница скорой медицинской помощи
Городская поликлиника
Детская городская клиническая больница
Городская поликлиника
Городская клиническая поликлиника
Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи (Красный проспект, 3) оказывает помощь детям из Центрального, Железнодорожного, Октябрьского, Заельцовского и Первомайского районов круглосуточно, из Дзержинского, Калининского, Кировского и Ленинского районов — с 22:00 до 8:00.
Центральная клиническая больница СО РАН (Пирогова, 25) — все дни недели, круглосуточно. Обратиться сюда за помощью могут как взрослые, так и дети из правобережной части Советского района.
Городская больница
Поликлиническое отделение городской клинической больницы
Городская больница
Офтальмологический травмпункт Городской клинической больницы
Ожоговый травмпункт Новосибирской областной клинической больницы (улица Немировича-Данченко, 130) — все дни недели, круглосуточно. Принимает взрослых и детей из всех районов города.
Медицинская помощь детям с травмами в Новосибирске стала доступнее после открытия самого большого травматологического пункта в городе в конце апреля.