Посетителей «Ройял Парка» эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На месте работают сотрудники полиции

Всех посетителей и работников ТРК вывели из здания 
Всех посетителей и работников ТРК вывели из здания 

Сегодня, 8 мая, в торгово-развлекательный комплекс «Ройял Парк» поступило сообщение о заложенной бомбе — из здания эвакуировали людей.


Об этом в редакцию НГС сообщили в службе «112». В ведомстве добавили, что сообщение пришло на электронную почту. 


Очевидцам сообщают, что тревога не учебная, и просят отойти подальше от здания. 


В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области сообщают, что информации об эвакуации пока нет. 


На месте работают сотрудники полиции 
На месте работают сотрудники полиции 


Волна массовых эвакуаций началась в Новосибирске накануне. НГС следил за всех происходящим в режиме онлайн. 

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