Посетителей «Ройял Парка» эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Всех посетителей и работников ТРК вывели из здания

Сегодня, 8 мая, в торгово-развлекательный комплекс «Ройял Парк» поступило сообщение о заложенной бомбе — из здания эвакуировали людей.





Об этом в редакцию НГС сообщили в службе «112». В ведомстве добавили, что сообщение пришло на электронную почту.





Очевидцам сообщают, что тревога не учебная, и просят отойти подальше от здания.





В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области сообщают, что информации об эвакуации пока нет.





На месте работают сотрудники полиции





Волна массовых эвакуаций началась в Новосибирске накануне. НГС следил за всех происходящим в режиме онлайн.