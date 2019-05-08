Сборная России по хоккею объявила состав на чемпионат мира

Первая игра пройдет 10 мая





Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав сборной на чемпионат мира 2019 года в Словакии, сообщение опубликовано на сайте Федерации хоккея России.







Чемпионат мира по хоккею начнется 10 мая. В групповом этапе сборная России встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Латвии и Италии.







Состав сборной России:







Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.



Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев.



Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.







Расписание матчей группового этапа на чемпионате мира в Братиславе:







10 мая

17:15 Россия — Норвегия







12 мая

13:15 Россия — Австрия







13 мая

17:15 Россия — Чехия







15 мая

21:15 Россия — Италия







18 мая

13:15 Латвия — Россия







19 мая

21:15 Швейцария — Россия







21 мая

21:15 Швеция — Россия



Время начала матчей — московское

