Искать будем долго: полковник МЧС рассказал о сложной поисковой операции после схода лавины

На место летят два вертолёта со спасателями

По его словам, поиски могут серьёзно затянуться из-за большого объёма сошедшего снега
По его словам, поиски могут серьёзно затянуться из-за большого объёма сошедшего снега

Начальник главного управления МЧС России по Республике Алтай полковник Андрей Бурлаков рассказал о последствиях лавины, после схода которой пропали 7 туристов из Новосибирска, — по его словам, поиски могут затянуться из-за большого объёма сошедшего снега.


Видео с комментарием начальника МЧС о ходе поисковых работ в Кош-Агачском районе опубликовали сегодня на сайте алтайского управления МЧС России. 


«<...> Судьба 7 человек неизвестна. <...> Сегодня поисковые мероприятия будут организованы. 


С учётом имеющейся информации, что лавина имеет достаточно значительные объёмы, поисково-спасательные работы могут затянуться на неопределённый период времени. 


Для увеличения группировки сил и средств созданы необходимые резервы, ГУ МЧС по Республике Алтай и поисково-спасательные отряды приведены в режим чрезвычайной ситуации», — говорит Бурлаков.



Сегодня утром появилась информация о гибели 7 туристов под лавиной на склоне горы Металлург — НГС ведёт подробный онлайн-репортаж и собирает все детали трагедии. 

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