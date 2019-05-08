Коммунальщики раскопают дорогу на подъезде к горбольнице
Неудобства для водителей затянутся на 4 дня
На предстоящих 4-дневных выходных новосибирским водителям придётся столкнуться с неудобствами при выезде со стороны горбольницы
«С 9 мая ограничивается движение транспорта на участке улицы Залесского в районе дома по адресу улица Дуси Ковальчук, 191. Проезжая часть будет сужена на 12 метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что это связано с аварийным ремонтом теплотрассы — им планируют заняться «Тепловые сети». Закончить работу они собираются 12 мая.
С этой недели также изменилась схема движения на улице Воеводского в Советском районе — дорогу сделали односторонней из-за строительства нового корпуса лицея