Коммунальщики раскопают дорогу на подъезде к горбольнице

Неудобства для водителей затянутся на 4 дня

Улицу Залесского сузят на 12 метров — рабочие будут ремонтировать теплотрассу

На предстоящих 4-дневных выходных новосибирским водителям придётся столкнуться с неудобствами при выезде со стороны горбольницы № 1 на улицу Дуси Ковальчук — участок улицы Залесского возле СГУПС существенно сузят.







«С 9 мая ограничивается движение транспорта на участке улицы Залесского в районе дома по адресу улица Дуси Ковальчук, 191. Проезжая часть будет сужена на 12 метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что это связано с аварийным ремонтом теплотрассы — им планируют заняться «Тепловые сети». Закончить работу они собираются 12 мая.







Ремонт теплотрассы продлится 4 дня



