Карта отключений: где и когда в Новосибирске отключат горячую воду

В некоторых домах воду будут отключать до середины июля

Испытания продлятся с середины мая и до середины июля

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, когда у новосибирцев летом не будет горячей воды — испытания продлятся с середины мая и до середины июля.







Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, отключать дома от подачи горячей воды будут постепенно.





«Тепловые сети будут проверены на прочность и плотность повышенным давлением. На время проведения испытаний будет остановлено теплофикационное оборудование новосибирских станций», — сказали в пресс-службе.





Всю информацию о датах и местах отключения горячей воды вы можете найти на карте, подготовленной сотрудниками СГК.





СГК предупреждает, что при проведении испытаний тепловых сетей не рекомендуется оставлять автомобили поблизости от теплотрасс, на которых планируются работы, а также запрещается делать селфи рядом с местами ремонтных работ.





Всю информацию о датах и местах отключения горячей воды смотрите на карте





В первую очередь горячую воду отключат уже 13 мая жителям Железнодорожного, Кировского, Калининского районов, а также части жителей Октябрьского и Ленинского районов.