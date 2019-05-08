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Опытные туристы, много лет в горах: что известно о попавших под лавину новосибирцах

6 мая их завалило снегом в Горном Алтае. Из группы выжили 2 человека — они 2 дня шли к цивилизации

В Горном Алтае на Южно-Чуйском хребте 9 туристов из Новосибирского государственного университета попали под лавину — 7 человек погибли. Об этом спасателям сообщили 2 выжившие девушки, которые 2 дня спускались с хребта, чтобы сообщить о ЧП. Их встретила другая группа туристов, которая и доставила выживших в Кош-Агач. Подробности ЧП и операции по поиску тел в горах — в нашем онлайн-репортаже. В этой публикации мы собрали все, что на этот момент известно про самих туристов.


Юлия Воробьёва и Игорь Блинов


Опытные туристы, много лет в горах: что известно о попавших под лавину новосибирцах


Чемпионы России по спортивному туризму. Звания получили в декабре 2018 года после подведения итогов сезона. Знакомые погибшей Юлии Воробьёвой рассказывают, что у неё было достаточно опыта для маршрута 4-й категории сложности.


Валерия Одаренко


Опытные туристы, много лет в горах: что известно о попавших под лавину новосибирцах


Главный редактор новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс». Как сообщил корреспонденту НГС мэр Кольцово Николай Красников, он был лично знаком с Валерией Одаренко. «Она жизнерадостный человек, такой активный. В последние годы влюбилась в горы. <...> Меня удивляло, что она очень резво и активно включилась в это дело. Выезжала на разные тренировки, в том числе и в зимнее время <...>. Меня даже удивляло, что она в таком немолодом возрасте подключилась к этому режиму», — вспоминает Красников.


Дмитрий Шарифулин


Бывший сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Директор института Дмитрий Пышный подтвердил, что Дмитрий работал в институте и был в том походе.


Сергей Науменко


Доктор медицинских наук, профессиональный альпинист, не раз покорявший семитысячники. В прошлом году он издал учебное пособие «Горная болезнь» для студентов НГУ.


Николай Симонов


Опытные туристы, много лет в горах: что известно о попавших под лавину новосибирцах


Опытный альпинист. Он регулярно ходил по различным маршрутам Алтая и вёл блог с фотоотчётами из путешествий. В том числе он публиковал фотографии 2018 года с Южно-Чуйского хребта.


«Николай ходил в горы более 15 лет, был опытным горным туристом и руководителем. Случилась страшная трагедия, конечно», — рассказывают знакомые о Николае Симонове.


Иван Фоканов


Информации о нем пока мало. Известно, что он жил в Новосибирске, в Академгородке. По неподтвержденным данным, он работал в компании, которая занималась техническими разработками беспилотных летательных аппаратов.


Выжившие: Екатерина Полянская и Наталья Антонова.


На фото — Наталья Антонова
На фото — Наталья Антонова


Наталья Антонова, судя по сайту секции горного туризма НГУ, была опытным спортсменом. Она прошла минимум 4 маршрута (один из них — 4-й категории сложности). Свой первый поход, по данным клуба, она совершила летом 2015 года.


Вторая выжившая туристка — Екатерина Полянская. Судя по всему, она куда более опытный турист: у нее больше 10 походов, в которые девушка ходит как минимум с 2007 года.

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