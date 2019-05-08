Ребёнок получил травму в частном детском саду — его семья получила 50 тысяч компенсации

Мальчик получил травму в частном детском саду — его родители обратились в прокуратуру

В Новосибирске маленький мальчик получил травму во время игры в частном детском саду «Страна чудес» — прокуратура Калининского района через суд добилась того, чтобы владелица сада выплатила компенсацию родителям пострадавшего ребёнка.







Несчастный случай произошёл в конце 2018 года в группе по уходу и присмотру за детьми «Страна чудес» — ребёнок во время игры забрался на один из элементов интерьера в комнате, упал с него и получил травму, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Вероника Аникина.







«При этом присутствовала воспитатель, но не успела среагировать. <…> Родители обратились в прокуратуру — спросить, что им можно сделать [в этой ситуации], мы им предложили написать нам заявление. Это явилось основанием для проверки дальнейшей, для иска прокурора в интересах ребёнка о взыскании компенсации морального вреда в связи с полученной травмой», — пояснила Вероника Аникина.







Как следует из материалов Калининского районного суда, выносившего решение по этому делу, ребёнок сломал палец после падения с корзины для игрушек во время игры с другим ребёнком. В итоге судья встала на сторону семьи пострадавшего.







«Суд приходит к выводу о том, что <…> не был осуществлён тщательный присмотр за мальчиком, поскольку воспитатель, наблюдая за игрой детей, прыгающих с ящика, <…> не предотвратила риск падения ребёнка», — говорится в решении суда от 4 марта.







В прокуратуре уточнили, что суд решил взыскать с владелицы «Страны чудес» компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Это решение уже вступило в законную силу, и индивидуальный предприниматель его полностью исполнила.







То, что детский сад компенсировал моральный ущерб семье, корреспонденту НГС подтвердила и сама владелица «Страны чудес» Светлана Кравцова. Она пояснила, что в группе было три ребёнка, когда один из них получил травму.





«Вины сотрудников как таковой там нет. <...> Один ребёнок толкнул второго ребёнка, и тот упал, <...> что в принципе может произойти и дома, и везде», — считает владелица сада.





Она добавила, что после случившегося этого ребёнка перестали водить в группу.





Кроме того, по словам старшего помощника прокурора Вероники Аникиной, после обращения родителей пострадавшего ребёнка прокуратура проверила группу «Страны чудес» с участием специалистов Роспотребнадзора.





Проверка показала, что в группе нарушены СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», рассказали в прокуратуре района.







По данным Вероники Аникиной, эти нарушения были связаны в основном с «организацией пространства», например, в группе было мало комплектов постельного белья, не хватало мест для хранения горшков, не был промаркирован инвентарь, а меню было разработано не в соответствии с СанПиН.







В прокуратуре уточнили, что в результате этой проверки 20 марта Калининский районный суд приостановил работу «Страны чудес».







«Приостанавливали деятельность не потому, что там угроза жизни и здоровью была, а потому, что для устранения этих нарушений требовалось время, чтобы дети там не находились пока в этот период», — рассказала старший помощник прокурора Вероника Аникина.







Она добавила, что администрация группы уже справилась со всеми нарушениями, в том числе убрала из игровой комнаты высокие предметы, на которые теоретически могут забраться дети. В итоге суд вынес постановление о возобновлении работы группы.







«Организация работает в обычном режиме — всё там нормально, мы в порядке контроля проверяли, всё вообще отлично», — добавила Вероника Аникина.







В свою очередь индивидуальный предприниматель Светлана Кравцова уточнила, что в связи с нарушениями детский сад не работал 7 рабочих дней.



