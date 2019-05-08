«Гелендваген» и «Крайслер» столкнулись на рельсах и заблокировали движение трамваев на Сухом логу

Из-за ДТП на месте не могут проехать трамваи № 14

Авария  случилась недалеко от универмага «Калининский»
Авария  случилась недалеко от универмага «Калининский»

Сегодня днём, 8 мая, в Калининском районе Новосибирска на трамвайных путях недалеко от универмага «Калининский» столкнулись внедорожник Mercedes-Benz G-klasse и универсал Chrysler.


«От удара "Мерседес" развернуло. Участники ДТП перекрыли движение трамваев в обе стороны», — сообщает группа «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».


По информации очевидцев в группе, «Гелендваген» без номеров выехал с дворовой территории, хотел развернуться через двойную сплошную и не пропустил «Крайслер», который двигался по трамвайным путям. 


По информации на сайте ЦУГАЭТ, в районе аварии стояли два трамвая.


Рядом с местом ДТП остановились два трамвая
Рядом с местом ДТП остановились два трамвая


В конце апреля НГС рассказывал про другую аварию на трамвайных путях — тогда грузовик врезался в трамвай № 13 в Октябрьском районе.

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