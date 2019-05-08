«Гелендваген» и «Крайслер» столкнулись на рельсах и заблокировали движение трамваев на Сухом логу
Из-за ДТП на месте не могут проехать трамваи № 14
Сегодня днём, 8 мая, в Калининском районе Новосибирска на трамвайных путях недалеко от универмага «Калининский» столкнулись внедорожник Mercedes-Benz G-klasse и универсал Chrysler.
«От удара "Мерседес" развернуло. Участники ДТП перекрыли движение трамваев в обе стороны», — сообщает группа «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
По информации очевидцев в группе, «Гелендваген» без номеров выехал с дворовой территории, хотел развернуться через двойную сплошную и не пропустил «Крайслер», который двигался по трамвайным путям.
По информации на сайте ЦУГАЭТ, в районе аварии стояли два трамвая.
В конце апреля НГС рассказывал про другую аварию на трамвайных путях — тогда грузовик врезался в трамвай